워싱턴 급파된 강훈식 비서실장 “정상회담 매우 중요… 총력 다하고 있다”

강훈식 대통령실 비서실장이 24일(현지시간) 워싱턴 인근 덜레스 공항에서 취재진과 질의응답을 하고 있다. 워싱턴=임성수 특파원

이날 워싱턴 인근 덜레스 국제공항에서 취재진을 만나 “이번 한미 정상회담은 매우 중요하다”며 “저도 한 사람이라도 더 만나고 한마디라도 더 설득할 수 있다면 마땅히 와서 제 역할과 도리를 해야 되겠다고 생각했다”고 말했다.

강 비서실장은 대통령실 비서실장과 정책실장, 안보실장이 모두 오는 게 이례적인데 난관에 봉착한 것이냐는 질의에 “난관이라는 표현보다는 총력을 다하고 있다고 이해해주는 게 더 옳은 표현”이라고 말했다.

강 실장은 수지 와일스 백악관 비서실장과 만날 예정인지, 마지막 쟁점이 무엇인지에 관한 질문에는 “끝나고 말씀드리겠다”고만 언급했다. 그는

미국과 일정이나 의제 등을 조율하고 왔느냐는 물음에는 “조율 없이 왔겠나”라며 “아니라고 하는 것도 문제인 것 같다”고 답했다.