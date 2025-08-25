이대통령, 美 워싱턴DC 도착…오늘 밤 ‘트럼프와 담판’
이재명 대통령이 24일(현지시간) 오후 미국 워싱턴 DC에 도착했다.
전날 일본 도쿄 하네다 공항을 출국한 이 대통령은 이날 오후 앤드루스 공군기지를 통해 미국에 입국했다.
이 대통령은 다음날인 25일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 통상·안보 분야 담판을 짓는다.
이 대통령은 트럼프 대통령과의 첫 정상회담에서 지난달 말 타결된 관세협상의 세부 협의를 비롯해 주한미군의 전략적 유연성 등 굵직한 현안에 대한 폭넓은 논의를 할 예정이다.
특히 전시작전권 전환 문제나 국방비 증액 등 민감한 사안이 거론될지 관심이 쏠리며 원자력협정 개선을 통한 한미 간 원자력 분야 협력 확대 방안이 언급될지도 주목된다.
이 대통령 취임 82일 만에 열리는 첫 한·미정상회담의 결과에 따라 이재명정부의 초반 국정운영 동력 역시 크게 달라질 수 있다.
이 때문에 정부는 조현 외교부 장관은 물론 강훈식 대통령 비서실장까지 이례적으로 대통령실을 비우고 이 대통령을 수행하기 위해 미국을 방문하는 등 총력전에 나섰다.
이 대통령은 정상회담 이후에는 양국 재계 인사들이 참여하는 ‘비즈니스 라운드 테이블’ 행사, 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 연설 등의 일정을 소화하고, 순방 마지막 날인 26일 펜실베이니아주(州) 필라델피아로 이동해 한화오션이 인수한 필리조선소를 시찰한다.
워싱턴=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
