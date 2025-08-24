GH, 근로자 작업중지권 활성화…‘멈출 권리가 안전 지킨다’
이종선 사장 직무대행 “사람 중심 안전 경영 선도 공기업으로서 책임 다하겠다”
경기주택도시공사(GH)는 근로자가 위험을 감지하면 즉시 작업을 중단할 수 있는 ‘작업중지권’ 보장을 적극 지원하고 있다고 24일 밝혔다.
GH는 작업중지권 활성화를 위해 교육과 홍보를 강화해 ‘멈출 권리가 안전을 지킨다’는 안전문화를 확산할 계획이다.
지난해 한 해 동안 GH는 시공사를 통해 48건의 작업 중지 요청이 있었으며, 모두 현장에서 즉시 조치 후 공사를 재개한 바가 있다.
이와 함께 GH는 지난해 국내 최초로 발주자 중심 스마트 안전관리시스템을 구축하고 본사와 현장 안전관리를 일원화해 운영하고 있다.
시스템은 15개 위험 공종, 기상 상황, 근로자 연령·건강 등 빅데이터를 분석해 현장별 위험지수를 산출하고, 관리자는 위험지수가 높은 현장에 집중 대응하는 방식으로 운영된다.
또 각 건설현장 CCTV와 실시간 연계해 본사 상황실에서 실시간 모니터링하며 ‘안전관리 컨트롤타워’ 역할을 수행하고 있다.
이러한 체계적인 관리 덕분에 올해 상반기 건설현장 안전사고는 전년 하반기 대비 30% 감소(13건→9건)하는 성과를 거뒀다.
성과는 정부 평가로도 이어져, GH는 행정안전부 경영평가에서 3년 연속 안전분야 1위, 국토교통부 안전관리 수준평가에서 2년 연속 우수 등급을 받으며 안전경영의 모범 기관으로 인정받았다.
현장에서도 안전문화 확산이 이어지고 있다.
스마트 안전조끼를 도입해 추락사고를 예방하고, 양주 은남산단에는 ‘GH 케어스테이션’을 설치해 근로자 휴식권과 건강권을 보장했다.
또 외국인 근로자가 많은 현장에는 실시간 번역 안전교육과 원격 모니터링을 도입해 안전 사각지대 해소에도 앞장서고 있다.
GH는 올해를 기점으로 스마트 안전관리시스템을 한층 더 인공지능(AI) 기반으로 고도화한다.
특히, ‘안전 전문 GPT’를 개발해 건설공사 주체별 안전 책무를 안내하고, ‘중대재해처벌법’이 적용되는 각종 도급사업까지 관리 범위를 확대할 계획이다.
이종선 사장 직무대행은 “GH의 안전은 단순한 사고 예방을 넘어, 근로자가 안심할 수 있는 일터와 도민이 신뢰할 수 있는 생활 공간을 함께 지키는 것”이라며 “앞으로도 제도와 현장을 세심히 살펴, 사람 중심 안전 경영을 선도하는 공기업으로서 책임을 다하겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
