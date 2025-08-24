GH, 근로자 작업중지권 활성화…‘멈출 권리가 안전 지킨다’

이종선 사장 직무대행 “사람 중심 안전 경영 선도 공기업으로서 책임 다하겠다”

GH는 올해를 기점으로 스마트 안전관리시스템을 한층 더 인공지능(AI) 기반으로 고도화한다.

특히, ‘안전 전문 GPT’를 개발해 건설공사 주체별 안전 책무를 안내하고, ‘중대재해처벌법’이 적용되는 각종 도급사업까지 관리 범위를 확대할 계획이다.