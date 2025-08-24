안산단원경찰서, 안전한 상호문화 도시 ‘안산시’ 도약 발판 마련

안산시, 안산 출입국·외국인 사무소, 안산상록경찰서와 업무협약 체결

체류 외국인 주민이

전국에서

가장 많은 지자체(

지난달 말 기준 10만382명)

이다.

이에 따라 최근에는 안산지역 내 외국인 주민 수와 그 비중이 갈수록 커지고 있으며, 이들

이 내국인과 상호 교류하고 성장하면서 우리사회의 책임있는 일원으로 자리 잡기 위해서는 지역사회의 협력과 지원이 무엇보다 중요하다.