[속보] 내란특검, 한덕수 전 국무총리 구속영장 청구
12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 한덕수 전 국무총리에 대한 신병 확보에 나섰다.
특검팀은 한 전 총리에 대해 내란 우두머리 방조 및 위증, 허위공문서 작성, 공용서류손상 등 혐의로 구속영장을 24일 청구했다고 밝혔다.
한 전 총리는 ‘제1 국가기관’이자, 대통령 독주를 견제할 책임이 있는 국무총리로서 윤 전 대통령 불법 비상계엄 선포를 막지 못하고 방조한 혐의를 받고 있다.
한 전 총리는 또 최초 계엄 선포문의 법률적인 결함을 보완하기 위해 사후 선포문을 작성하고 폐기했다는 혐의도 받는다.
특검팀에 따르면 ‘계엄 선포문을 인지하지 못했다’는 취지로 헌법재판소와 국회 등에서 위증한 혐의도 구속영장에 기재됐다.
특검팀은 지난달 24일 한 전 총리 자택과 국무총리 공관 등을 압수수색해 관련 자료를 확보했다. 압수수색 전후로 한 전 총리를 세 차례 불러 의혹 전반을 확인했다.
