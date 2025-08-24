삼성전자 ‘차세대 펠티어 냉각’, 100대 혁신 기술 선정

삼성전자·존스홉킨스대 산학협력 연구 결과

2025 R&D 100 어워드 선정

나노 박막 펠티어 소자와 고효율 펠티어 냉장고. 삼성전자 제공.

이 연구는 글로벌 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)’ 5월호에서 확인할 수 있다.