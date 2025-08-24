LG유플러스·경찰청, ‘AI 협업’으로 보이스피싱 긴급 대응
LG유플러스와 경찰청이 인공지능(AI) 기술을 활용한 보이스피싱 근절에 나선다.
LG유플러스와 경찰청 국가수사본부는 지난 22일 서울 용산구 LG유플러스 사옥에서 ‘AI 기술 활용 민생범죄 예방을 위한 업무협약’을 체결했다고 24일 밝혔다. LG유플러스는 “보이스피싱 예방 등을 위해 경찰청과 민간 기업이 협업하는 사례는 기존에도 있었지만 AI 기술을 활용한 협업은 LG유플러스가 국내 통신 사업자 중 유일하다”고 설명했다.
LG유플러스는 이번 협력을 통해 통신 인프라에서 탐지되는 이상 패턴, 악성 애플리케이션(앱) 제어서버 로그, 의심 문자 착신번호, 중계기 단말 정보 등 보이스피싱 관련 데이터를 경찰청에 제공할 예정이다. 경찰청은 이를 자체 범죄 데이터베이스 및 수사 정보와 연계해 실시간 대응 체계를 강화할 방침이다.
특히 LG유플러스는 자사 AI 통화 에이전트 서비스 ‘익시오(ixi-O)’의 보이스피싱 탐지·차단 기능을 이용해 확보한 피싱 의심 데이터를 경찰청에 공유하기로 했다. 범죄에 대한 사전 인지, 즉각 대응, 사후 추적으로 이어지는 실시간 대응 체계를 강화하겠다는 것이다. 익시오는 지난해 경찰청으로부터 제공받은 범행 데이터베이스를 학습해 보이스피싱 탐지 기능을 고도화한 바 있다.
양측은 보이스피싱·스미싱 등 범죄 피해자 보호를 위해서도 협력한다. 먼저 LG유플러스 보안 전문 매장을 고객의 ‘1차 대피소’로 지정한다. 매장에 상주하는 보안 전문 상담사의 초동 대응부터 경찰 인계까지 이어지는 긴급 대응 절차를 운영할 계획이다. 경찰청의 현장 교육 프로그램을 통해 LG유플러스의 보안 전문 상담사 역량도 강화해나갈 방침이다.
박성주 경찰청 국가수사본부장은 “보이스피싱 범죄는 개인의 재산적·정신적 피해를 넘어 한 가족을 붕괴하거나 사회 전체의 안전망을 훼손하는 심각한 민생 침해 범죄”라며 “이번 LG유플러스와의 업무협약이 민관의 협업을 통해 범죄를 예방하는 모범적인 사례가 될 것”이라고 말했다.
홍범식 LG유플러스 대표는 “국민이 안심할 수 있는 사회를 만들기 위해 경찰청과 함께 책임 있는 민간 기업의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.
