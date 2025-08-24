“일본 국민들, 우리 정부 진정성 느낀 회담”… 과거사 언급 아쉬움도

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 지난 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 공동 언론 발표를 하고 있다. 연합뉴스

오부치 전 총리는 일본의 식민 지배에 대해 반성과 사죄를 밝혔다.