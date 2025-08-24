[단독인터뷰]“재일동포는 평화의 사자”…재일동포 인권문제 앞장서 온 송부자 장로

재일동포 2세 예술가, 인권운동가로 평생 헌신

“차별 없는 평화 만들라는 하나님의 사명 느껴”

이재명 대통령 방일 기념 동포간담회 참석해

가와사키역사박물관 건립 필요성 담은 편지 전달도

송부자(사진 아래) 장로가 2003년 한국에서 열린 '일본군 위안부 문제 해결을 위한 수요집회'에 참석해 발언하고 있다. 송 장로 제공

“다른 재일조선인과 달리 당신은 교양 있어 보이니 기모노를 입고 일본인처럼 살아도 좋다.”



일본인 학부모의 이 말에 이와이 도미코는 70만엔짜리 기모노를 할부로 샀다. 일본에서 태어났지만, 재일한국인이라는 이유로 숱한 차별을 겪었던 그녀였기에 자녀들마저 무시당하며 살게 하기 싫었다. 차별로 인한 몸과 마음의 상처를 꼭꼭 숨긴 채 일본인보다 더 일본인처럼 살아야겠다고 다짐하던 31살 어느 날이었다.



“성경에는 ‘자신을 사랑하듯 이웃을 사랑하라’는 말씀이 있습니다. 있는 그대로의 자신을 사랑하십시오. 우리 보육원은 이 같은 기독교 정신으로 보육합니다. 이제 더는 식민지 시대가 아니고 우린 자유로우므로 부모와 자녀 모두 민족명인 본명을 사용해주십시오.”



재일동포사회의 ‘마틴 루서 킹’으로 불린 이인하(1925~2019) 가와사키교회 목사가 전한 이 말을 들은 도미코는 마치 온몸에 전기가 흐르는 듯했다고 전했다.



“자신을 사랑한다는 건 당연한 일인데, 그전까지 한 번도 그렇게 생각해본 적이 없더라고요. 그 길로 기모노와 보석을 팔아 역사책을 샀어요. 제 뿌리를 알려면 역사를 공부해야겠다고 생각했기 때문이죠. 도미코라는 일본 이름을 버리고 ‘송부자’라는 한국 이름으로 다시 태어난 것도 그 무렵입니다.”

송 장로가 23일 일본 가나가와현 가와사키시의 자택에서 사진을 찍은 모습. 사진은 통역을 도운 이미경 집사가 찍었다.

23일 영상통화 화면 너머로 이렇게 고백하는 송부자(84) 일본 장로의 눈빛은 반짝였다. 일어가 조금 더 편한 송 장로를 위해 이날 통화는 같은 교회를 다니는 이미경(62) 집사가 통역을 도왔다.



송 장로는 재일동포 2세이자 예술가, 인권운동가다. 평생 1인극을 통해 조국과 민족의 아픔을 증언했고, 재일대한기독교회 장로로서 기독교 신앙 가운데 50년 넘게 재일동포 인권운동과 혐한 시위 대응의 최전선에 서 왔다. 지난 3월 일본방송 NHK는 송 장로의 신앙과 삶을 조명하는 프로그램을 방영하기도 했다.



송 장로의 부모님은 1928년 일본으로 이주해왔다. 일제 치하 당시 마을 지주셨던 외할아버지가 일본 순사에 전 재산을 뺏긴 탓에 외할머니와 어머니는 일본이란 말만 들어도 울분을 토했지만, 송 장로의 아버지는 돈을 벌려면 일본에 가야 한다고 강권했다. 하지만 그런 아버지는 송 장로가 두 살이 됐을 때 돌아가셨다. 결국, 어머니 홀로 고물을 주워가며 6남매의 생계를 책임졌다. 가난한 어린 시절을 보낸 송 장로는 학교에서 “냄새나는 조선인”이라며 따돌림과 폭행을 당했다. 살 이유를 찾을 수 없는 절망뿐인 나날들이었다. 가난에서 벗어나고자 도피하듯 결혼했지만, 남편은 폭력을 일삼았다. 전환은 31세에 찾아왔다. 인권운동가 이 목사의 설교를 들으면서다.



“덧셈 뺄셈도 못 하던 저였지만, 예수님을 만나고 나서는 나는 혼자가 아니구나 싶었어요. 난 차별 당하기 위해 태어난 게 아니라 나를 사랑하신 예수님은 나처럼 차별받는 이들을 돕고 평화를 위해 일하게끔 날 선택하셨구나 하는 걸 깨닫고는 종일 울었던 기억이 납니다.”



이렇게 말하는 송 장로의 목이 눈물로 잠겼다.



송 장로가 1991년 일본 도쿄에서 열린 고려박물관 건립을 위한 모금행사에서 모금을 독려하는 모습과 젊은 시절의 모습.

그날로 역사 공부를 다시 시작했고, 재일동포 차별철폐에 헌신한 이 목사를 도왔다. 1970년대엔 히타치 취업차별 사건에서 최종 승소판결을 얻어낸 게 시작이었다. 80년대엔 지문날인 철폐 운동, 시영주택 입주, 아동수당, 금융권 대출 문제 등 재일동포가 받는 차별 해소에 해소를 위해 노력했다.



예술가의 삶도 그를 대변한다. 재일조선인을 멸시와 조롱의 시선으로 표현한 어느 연극을 본 것이 계기였다. ‘신세타령 재일 3대사’라는 제목의 1인극으로 일본 전역을 돌며 460회 넘게 공연했다.



“재일조선인에 대한 혐오에 맞서, 조선인의 인간다움과 품위를 전하려는 몸부림이었다”고 그는 말했다.



그 무렵 신문에서 일본 사회에 한국에 관한 바른 역사를 알릴 고려박물관 건립이 추진된다는 소식을 듣게 됐다. 20년간 공연하며 모은 115만 엔을 모두 기부했다. 2001년 박물관 초대관장을 지낸 송 장로는 재임 기간 일본인과 재일한국인이 서로의 역사와 문화를 배우고 이해하며 우호를 돈독히 하는 데 힘썼다.

젊은 시절의 송 장로가 십자가 아래에서 포즈를 취하고 있다.

송 장로(앞줄 오른쪽)가 1990년 '동경 외국인 교육을 생각하는 모임'의 초대로 간 한 행사에서 재일동포 어머니회 멤버들과 함께 아리랑 노래를 부르며 한국 춤을 선보이고 있다.

여든이 넘은 지금 송 장로의 마지막 목표도 역사관 건립에 있다. 일본 패전 후 재일동포들이 감내해 온 차별의 역사와 왜곡된 진실을 후대에 제대로 알리고 교육할 역사박물관을 평생의 터전이었던 가와사키 시내에 짓겠단 꿈이다. 마침 송 장로와 영상통화를 한 이날 이재명 대통령은 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 만났다. 이번 정상회담은 2008년 이후 중단된 공동성명을 17년 만에 채택하며 신뢰 회복의 분기점을 마련했다는 데 의미가 컸다.



정상회담을 한 이 대통령의 재일동포 간담회 자리에 참석한 송 장로는 이 박물관 건립의 필요성을 편지에 꾹꾹 눌러 담아 정부 측에 전달했다며 이렇게 말했다.



“역사관의 목표는 차별 없는 평화로운 사회를 구축하고, 다문화 공생과 인권을 지키기 위해 노력해 온 투쟁의 발자취를 전하는 장소를 만드는 것입니다. 방문자들이 차이와 어려움을 넘어 공생의 미래를 그리며, 서로를 배우고 깊은 연대감을 느끼게 되는 공간으로 만들려 합니다. 그런 마음을 담아 현재 ‘재일동포는 평화의 사자다’라는 제목의 책도 쓰고 있습니다. 신앙을 통해 인간의 존엄성을 되찾게 된 제게 하나님이 주신 사명은 불합리한 차별을 없애고 평등과 평화를 창조하라는 것이 아닐까 합니다. 제 생애가 다하기 전에 꼭 이를 완성하고 싶습니다.”



임보혁 기자 bossem@kmib.co.kr



