시사 전체기사

박지원 “조국, 성급하면 실패…소탐대실하면 안 된다”

입력:2025-08-24 16:12
수정:2025-08-24 16:48
공유하기
글자 크기 조정
박지원 더불어민주당 의원

박지원 더불어민주당 의원은 오는 26일부터 2박3일 일정으로 호남을 방문하는 조국 전 조국혁신당 대표를 향해 “성급하면 실패한다. 소탐대실하면 안 된다”고 말했다.

박 의원은 24일 페이스북을 통해 “조국혁신당이 호남 지선(지방선거)에서 민주당과 경쟁을 준비한다며 조 전 대표가 호남 투어를 계획한다는 오마이뉴스 기사는 흥미로웠다”며 이같이 밝혔다.

박 의원은 “호남에서는 민주당 1당보다는 견제 경쟁으로 민주당이 더 잘하기를 바라는 열망이 있음을 부인하지 않는다”면서도 “소탐대실로 기초 단체장과 지방의원 몇 석을 확보한다고 혁신당이 민주당 안 된다”고 말했다. 이어 “호남은 민주당이나 혁신당을 같은 시각으로 본다”며 “(혁신당이) 만약 광역단체장도 출마시킨다면 결과는 뻔하고 언론은 분열로 분석하리라 판단한다”고 전했다.

조국 전 조국혁신당 대표

박 의원은 “저는 조 전 대표와 가까운 사이이고, 지난 총선에서 조국 편을 든다고 민주당에서 징계를 당하면서도 함께 가야 한다고 주창했다. 사면·복권도 맨 먼저 주창했다”고 적었다. 그러면서 “일부 혁신당원들이 호남 공략을 조 전 대표에게 촉구하는 것으로 알고 있다”며 “조국 전 대표께 요청드린다. 신중하셔야 한다. 성급하면 실패한다”고 당부했다. 박 의원은 “모든 선거는 가깝지 않고 상당 기간 후”라며 “소탐대실하면 안 된다”고 덧붙였다.

조 전 대표는 광복절 특별사면으로 출소한 지 6일 만이자 복당 신청 접수 사흘 만인 지난 21일 혁신당 최고위원회의에서 복당을 최종적으로 의결 받았다. 이튿날에는 당 싱크탱크인 혁신정책연구원장에 임명됐다. 다만 한동안 자숙할 것으로 예상했던 조 전 대표가 출소와 동시에 내년 지방선거 출마를 시사하는 등 정계 복귀에 시동을 걸자 민주당 내에서는 비판의 목소리가 나왔다. 조 전 대표 특별사면을 공개 건의했던 강득구 민주당 의원은 지난 21일 페이스북에 “조 전 의원을 면회하고 누구보다도 앞장서서 사면을 건의했던 당사자로서 지금의 모습은 당혹스럽다”며 “이런 모습이 국민에게 개선장군처럼 보이는 것은 아닐지 걱정스럽다”고 적기도 했다.

조 전 대표는 26일 광주 국립 5·18 민주묘지 참배를 시작으로 사흘간 호남 투어에 나선다. 26일 오후엔 황광우 작가와 차담하고 27~28일에는 고(故) 최홍엽 광주환경운동연합 공동의장 묘소를 참배한 뒤 담양군수와 차담, 고창 책마을해리 방문을 하는 등 전남·전북을 연이어 찾을 예정이다.

김혜원 기자, 부산=송경모 기자 kime@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
FT “李대통령, 정상회담 통해 반미·친중 이미지 불식 목표”
용인 오피스텔 여성 살해는 ‘보복범죄’… “경찰 신고에 앙심”
‘10억 초과’ 코인 부자 1만명 돌파…평균 ‘OO억’ 보유
노동계 “노동자 누구나 교섭할 권리, 20년 만에 법에”
국힘 “소비쿠폰 뿌리고도 0%대 성장률…아마추어 경제 참담”
강원도 최전방 부대서 의식불명 육군 하사 숨져…“총성 들었다”
“왕 노릇” 비판에…정청래, ‘금관 착시 사진’ 삭제
주4일제·방학·재택근무보다 ‘이것’…Z세대가 뽑은 최고의 복지는
국민일보 신문구독