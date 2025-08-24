시사 전체기사

FT “李대통령, 정상회담 통해 반미·친중 이미지 불식 목표”

입력:2025-08-24 15:59
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령 부부가 24일 미국 출국을 위해 비행기에 오르고 있다. (위쪽) 도널드 트럼프 미국 대통령과 멜라니아 여사가 지난달 11일(현지시간) 미국 텍사스주 샌안토니오 랙랜드 공군기지에서 수해 피해를 입은 커 카운티(Kerr County)를 방문한 뒤 에어포스원에 탑승하기 위해 이동하고 있다.로이터연합뉴스

25일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령과의 정상회담을 앞둔 이재명 대통령이 ‘강경 좌파’, ‘반미·친중’ 이미지를 불식시키는 데 집중할 것이라고 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.

FT는 23일 이틀 앞으로 다가온 한미 정상회담 소식을 전하면서 이 대통령이 이번 회담에서 풀어야 할 과제들에 대해 언급했다.

이 대통령은 트럼프 대통령과 한반도 주둔군 문제와 무역협정, 대북 정책을 논의한다. 미국이 주한미군 감축을 검토 중이라는 관측이 나오는 가운데 이번 회담이 양국 동맹의 방향을 가늠할 중대 분수령이 될 것으로 보인다고 FT는 전했다.

미국은 중국을 견제하는 데 전략적 무게를 두면서, 한국이 북한 억지 비용을 더 떠맡아야 한다는 입장이다. 이 대통령은 지난달 극적으로 타결된 무역 합의도 확정해야 한다. 다만 농산물 개방 등 양국이 다르게 해석하고 있는 부분이 있어 쉽지 않을 것으로 예상된다.

FT는 “지난 6월에 당선된 전직 지방자치단체장 출신의 이 대통령에게 이는 만만치 않은 도전이 될 것”이라고 전했다.

국제위기그룹의 크리스토퍼 그린 선임연구원은 “무역과 안보 현안이 복잡하게 얽혀 있고, 두 개의 현안이 예상치 못한 방식으로 맞물릴 수 있다”며 “이 대통령이 트럼프 대통렬ㅇ에게 성과를 안겨주면서 체면을 지킬 수 있다면 큰 성과일 것”이라고 전망했다.

이 대통령과 트럼프 대통령이 대면하는 것은 정상회담이 처음이지만, 양측은 대선 직후 통화에서 모두 피습 시도를 당했던 경험을 공유하며 공감대를 형성한 것으로 알려졌다고 FT는 전했다.

다만 미국 안보 진영 일각에서 이 대통령이 집권한 것에 대해 경계심이 적지 않다. 이 대통령은 중국과의 관계 개선 필요성을 주장하며 윤석열 전 대통령의 대중 강경 정책에 대해 “불필요하게 적대적”이라고 비판한 바 있다. 야당 시절인 2022년에는 한미일 연합 해상훈련을 “재앙”이라고 규탄하기도 했다.

FT는 이 대통령이 취임 이후 ‘좌파 강경파’ 이미지를 벗기 위해 노력하고 있다고 분석했다. 방미길에 이시바 시게루 일본 총리를 먼저 만난 것 또한 연장선에 있다는 것이다.

김중섭 세종연구소 연구위원은 “이 대통령이 반미·친중이라는 인식을 불식하는 것이 이번 방문의 핵심 목표 중 하나”라며 “미국과 동맹 강화 의지를 보여줄 필요가 있다”고 강조했다.

FT는 방위비와 북한이 변수가 될 수 있다고 전망했다. FT는 “전문가들은 한국이 미국에 더 큰 안보 책임을 약속하면서 동시에 북한에 손을 내미는 것은 모순적이라고 지적한다”고 짚었다.

이가현 기자 hyun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
용인 오피스텔 여성 살해는 ‘보복범죄’… “경찰 신고에 앙심”
중증 장애인에 소변 먹인 간병인… ‘보호자와 불화’
40대 성범죄자 청주서 전자발찌 훼손하고 도주…공개수배
‘낭만 치사량’ 10년 전 스치듯 건넨 약속 지킨 ‘다큐 3일’
“썰매견 됐다?” 캐나다 간 개농장 구조견의 진짜 근황 [개st하우스]
與 ‘방송3법’ 입법 완료… KBS·MBC·EBS 이사진 모두 바뀐다
대여투쟁 택한 국힘 당심… 지도부 ‘반탄’ 강경파로 채워
“왕 노릇” 비판에…정청래, ‘금관 착시 사진’ 삭제
국민일보 신문구독