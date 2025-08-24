한일 양국 정상 모두 기독교 배경…“미래지향적 협력”

이재명 대통령, 오랜 기독교 전통

‘4대 신앙인’ 이시바 시게루 총리

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 한일 정상 공동 언론 발표를 마친 뒤 악수하고 있다. 연합뉴스

그간 단절됐던 정상 간 공식 문서 형태의 발표가 재개됐다는 점에서 큰 의미가 있다는 평가가 나오는 가운데 양국 정상이 모두 기독교 배경을 가지고 있다는 점이 눈길을 끌고 있다.

이재명 대통령은 제21대 대선을 하루 앞둔 지난 6월 2일 성남주민교회를 찾아 국가 비전을 밝혔다. 이 교회는 20여년 전 이 대통령이 정치를 결심했던 곳이다.

하나님께서 저를 정치의 길로 이끈 운명의 장소, 처음 정치를 결심한 공간이 교회였다”고 말하기도 했다. 이 대통령의 부인 김혜경 여사는 대학 때부터 CCC 활동을 했던 기독교인이다.

외증조부인 가나모리 미치토모가 세운 일본기독교단 소속 돗토리교회에 출석했다.

“무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라”는 메시지를 암송하는 것으로 전해졌다.