BNK경남은행 스폰서 데이 ‘NC 다이노스 야구 관람 행사’ 열어

김태한 BNK경남은행장이 22일 시구에 앞서 NC다이노스 에릭 테임즈 선수와 기념촬영을 하고 있다. BNK경남은행 제공

NC 다이노스 유니폼을 입은 임직원 자녀 20여명은 그라운드에 입장하는 NC 다이노스 선수들과 하이파이브를 하는 ‘단디로드 이벤트’를 하며 승리 염원을 전했다.

NC 다이노스 팬, 지역민들과 소통하기 위해 얼음 티셔츠 빨리 입기, 엔팍 댄스 타임, 그라운드 이어달리기 등 다채로운 이벤트를 이어갔다.