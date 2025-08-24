‘10억 초과’ 코인 부자 1만명 돌파…평균 ‘OO억’ 보유

10억 이상 보유자…50대가 3994명 가장 많아

1인당 평균 보유액은 20대가 약 27억으로 ‘1위’

국내 5대 거래소 이용자 1086만6371명

지난 14일 서울 빗썸라운지 강남본점 현황판에 표시된 비트코인 시세. 연합뉴스

국내 원화 거래소에서 10억원을 초과하는 가상자산(코인)을 보유한 투자자가 1만명을 돌파했다.



코인을 10억원 넘게 보유한 20대 투자자의 1인당 평균 보유액은 26억8871만원으로, 연령대 중 가장 높았다.



국내 5대 거래소 이용자 역시1000만명을 넘은 것으로 나타났다.



24일 금융감독원이 박성훈 국민의힘 의원실에 제출한 자료에 따르면 이달 5일 기준 가상자산 10억원 초과 보유자는 1만810명으로 집계됐다.



이들이 국내 5대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)에 보유한 가상자산 가액은 1인당 평균 22억2889만원이었다. 이는 5대 거래소 전체 이용자 1086만6371명의 1인당 평균 보유액(1027만원)의 200배를 훌쩍 넘는 금액이다.



비트코인 1개 가격이 1억5000만원 후반대에 안착하는 등 시장이 활황을 띠면서 투자자 보유액도 상당폭 늘어난 것으로 해석된다. 비트코인은 이날 오후 2시30분 기준 업비트에서 1억5963만원에 거래되고 있다.



연령대별로 보면 50대가 3994명으로 가장 많았다. 40대(3086명), 60대 이상(2426명), 30대(1167명), 20대(137명) 순이었다. 20대의 경우 다른 연령대보다 인원은 적었지만, 1인당 평균 보유액은 26억8871만원으로 가장 많았다.



40대와 50대는 1인당 각 21억3956만원, 21억4395만원으로 전체 10억원 초과 보유자 평균치를 밑돌았다. 30대와 60대 이상은 각 23억6559만원, 23억9064만원으로 서로 비슷했다.



통계상 가상자산 보유액에는 거래소 예치금이 포함되지 않는다. 실제 자산 규모는 이보다 더 클 가능성이 있는 것이다.



국내 5대 거래소 이용자는 총 1086만6371명(중복 포함)으로, 최근 1000만명을 돌파한 것으로 집계됐다. 국민 5명 중 1명은 코인에 투자하고 있는 셈이다.



업비트가 568만1871명으로 가장 많았고, 빗썸(394만9317명), 코인원(81만5585명), 코빗(25만3783명), 고팍스(16만5815명) 순이었다.



이들 전체 보유액은 111조6503억7800만원이었으며, 3040세대가 절반 이상(55%)을 차지했다.



30대가 300만4727명으로 300만명을 넘었고, 40대가 293만4146명이었다. 50대는 205만5941명, 20대는 198만1920명이었고, 60대 이상은 80만5358명으로 나타났다.



1인당 평균 보유액의 경우 20대(206만원), 30대(632만원), 40대(1137만원), 50대(1768만원), 60대 이상(2340만원)이었다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



