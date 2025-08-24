경부선 무궁화열차 사고…기관사 조사 지연에 수사 답보
경북경찰청, 하청 업체·코레일 직원 조사했지만, 결정적 단서 없어
지난 19일 7명의 사상자를 낸 경부선 무궁화열차 사고를 수사 중인 경찰이 사고 발생 엿새째 하청업체 관계자 조사를 이어가고 있다.
경북경찰청 경부선 열차 사고 전담수사팀은 전날(23일) 하청업체 관계자와 코레일 직원을 참고인 신분으로 불러 기초 조사를 진행했다고 24일 밝혔다.
그러나 현재까지 관계자 진술이나 현장 조사에서 뚜렷한 단서는 나오지 않았다.
부상한 현장 근로자들 대부분이 치료 중이어서 사고 경위를 규명할 주요 진술 확보도 여의찮은 상황이다.
앞서 현장 근로자 1명은 사고 직전 “(열차 접근) 경보음을 들었으나 맨눈으로는 열차를 확인하지 못했다”고 진술한 바 있다.
핵심 참고인인 기관사는 변호사를 선임했지만, 일정 조율 문제로 아직 소환 조사가 이뤄지지 않았다.
경찰은 기관사를 상대로 제동장치 조작, 경적 사용 여부, 전방 주시 등 핵심 쟁점을 확인할 계획이었다.
경찰 관계자는 “관계자들을 상대로 전반적 안전관리와 사고 당시 상황을 확인했다”며 “기관사 조사가 이뤄져야 안전수칙 준수 여부와 사고 전 상황을 파악할 수 있다”고 말했다.
경찰은 이른 시일 내 기관사 조사를 진행하기로 하고 코레일이 제출한 운행기록과 경보장치 로그, 선로 자료 등을 분석해 사고 원인 규명에 나설 방침이다.
경찰은 지난 20일 합동 현장 감식을 진행했으며 22일에는 금속탐지기를 동원해 현장을 다시 수색했다.
사고 충격으로 선로 밖에 흩어진 근로자들의 물품이 있는지 살폈으나 특별한 유류품은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.
이번 사고는 지난 19일 청도군 경부선 선로에서 작업 중이던 근로자들이 열차에 치이면서 발생했으며 사고로 2명이 숨지고 5명이 다쳤다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
