시사 전체기사

키우던 개 전기자전거에 매달고 질주…끝내 질식사

입력:2025-08-24 13:47
공유하기
글자 크기 조정

50대 견주, 동물보호법 위반 혐의로 입건

기사와 무관한 참고 사진. 국민일보DB

자신이 키우던 개를 전기자전거에 매달고 달려 죽게 한 견주가 경찰에 입건됐다.

천안동남경찰서는 50대 A씨를 동물보호법 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다고 24일 밝혔다.

A씨는 지난 22일 오후 7시52분쯤 천안시 동남구 신부동 천안천 산책로에서 보더콜리 품종의 대형견을 전기자전거에 매달고 죽을 때까지 달리게 한 혐의를 받는다.

시민들이 헐떡거리는 상태에서 피를 쏟으며 끌려가는 개를 발견한 뒤 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

구조 당시 살아 있었던 개는 동물병원으로 이송되던 중 죽은 것으로 조사됐다. 수의사는 질식사로 추정된다고 밝혔다.

A씨는 “키우는 개가 살이 쪄 운동시키려고 산책한 것”이라며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “목격자 증언, 자료 등을 토대로 동물 학대로 보고 수사 중”이라며 “A씨를 상대로 자세한 경위를 파악하고, 추가 학대 여부 등도 조사할 계획”이라고 말했다.

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
박은주 기자
온라인뉴스부
박은주 기자
375
온라인뉴스부
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘10억 초과’ 코인 부자 1만명 훌쩍…평균 ‘OO억’ 보유
노동계 “노동자 누구나 교섭할 권리, 20년 만에 법에”
‘누구도 막을 수 없는 감차!’ 손흥민 MLS 데뷔골 터졌다
중증 장애인에 소변 먹인 간병인… ‘보호자와 불화’
[작은영웅] 산사태로 아수라장 된 주유소에서 일어난 ‘기적’ (영상)
與 견제에도 ‘광폭행보’ 조국…오늘은 문재인, 내일은 권양숙
강원도 최전방 부대서 의식불명 육군 하사 숨져…“총성 들었다”
40대 성범죄자 청주서 전자발찌 훼손하고 도주…공개수배
국민일보 신문구독