오세훈 서울시장, 청년안심주택 상담소 찾아 피해 구제 지시
최근 청년안심주택에서 발생한 보증금 미반환 사태에 오세훈 서울시장이 현장을 찾아 피해 청년들의 요구 사항을 파악했다.
서울시는 24일 오 시장이 청년안심주택 잠실센트럴파크에서 운영 중인 ‘청년안심주택 입주자 보호 주말 현장상담소’를 방문했다고 밝혔다.
서울시는 최근 청년안심주택 경매 진행 사태 등으로 인한 입주자 불안감이 커지자 거주 청년들의 피해 예방을 위해 주말 현장상담소를 설치, 오전 10시~오후 5시까지 운영 중이다. 대부분 주중에 청년들이 직장생활을 하기 때문에 주말에 충분한 상담이 이뤄져야 한다는 오 시장 지시에 따라 진행하게 됐다.
현장을 찾은 오 시장은 청년 임차인들이 가장 불안해하는 보증금 문제와 반환 절차, 시기 등 세부적인 요구하항을 직접 파악했다. 아울러 더 이상 임차인들의 피해가 커지지 않도록 체계적인 상담을 지원해 임차인들이 충분히 안심할 수 있도록 하라고 지시했다.
현재 서울시가 파악한 문제가 된 사업장은 잠실동(134세대), 사당동(85세대), 구의동(55세대), 쌍문동(13세대) 사업장 등 4개소 287가구다. 서울시는 이들 사업장에서 보증금 미반환 우려가 커지자 지난 20일 청년안심주택 임차인보호 방안을 내놓으며 진화에 나섰다. 선순위 임차인에게 서울시가 보증금을 우선 지급하고 9월 말까지 보증보험에 가입하지 않은 신규 청년안심주택은 임대사업자 등록 말소까지 추진한다는 게 골자다.
오 시장은 “서울시가 앞장서 문제 해결 방안을 모색하는 한편 임차인들의 선순위, 후순위 등 사정이 각기 다른 만큼 개인별 상황에 맞는 맞춤형 상담을 통해 불안감을 덜고 안심하도록 해야 한다”고 거듭 강조했다.
서울시는 다음 주까지 주말 상담소를 운영할 계획이다. 필요 시 연장도 고려하고 있다. 전날 잠실은 134세대 가운데 20세대, 사당의 경우 85세대 가운데 12세대가 상담을 받았다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
