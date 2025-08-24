순천 레미콘 공장 질식 사고 60대 노동자 숨져…3명 모두 사망
전남 순천의 한 레미콘 공장 간이탱크 청소작업 중 질식해 쓰러진 뒤 병원으로 이송된 60대 노동자가 숨졌다. 사고를 당한 3명 가운데 2명이 숨진데 이어 치료를 받던 마지막 사고 노동자도 결국 목숨을 잃었다.
24일 순천시 등에 따르면 지난 21일 오후 1시29분쯤 레미콘 공장 질식사고로 의식을 잃고 사흘째 병원에서 치료를 받던 노동자 A씨(60)가 이날 오전 2시15분쯤 사망했다.
A씨는 사고 당시 레미콘 공장 저장용 간이탱크(사일로) 내에서 청소작업을 하다 질식해 쓰러진 뒤 가장 먼저 구조돼 병원치료를 받아왔다.
A씨와 함께 작업 도중 쓰러졌던 B씨(57)와 C씨(53)는 사고 당일 사망했다.
사고가 난 간이탱크에는 레미콘 제조 과정에서 원자재를 뒤섞는 공정에 사용하는 고성능 감수제가 담겨 있었던 것으로 알려졌다. 고성능 감수제는 물 함량을 최대 30%까지 줄일 수 있는 화학물질이다.
경찰은 작업자들이 감수제 중 황화수소 가스에 질식했을 가능성이 있는 것으로 보고 중대재해처벌법 위반 여부 등을 수사하고 있다.
순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
