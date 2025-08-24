일본이 정상회담 만찬서 ‘안동찜닭’ 내놓은 이유

이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리, 부인 이시바 요시코 여사와 양국 정상 부부 친교 행사를 하며 기념촬영을 하고 있다. 사진공동취재단

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 도쿄에서 열린 한·일 정상회담 직후 만찬에서 서로의 고향 음식을 나눴다.

만찬장에서 이시바 총리가 “대학 시절 내내 카레를 즐겨 먹었다”고 말하자