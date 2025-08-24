순천 레미콘공장 질식사고 사망자 3명으로…직원 구하려던 공장장
전남 순천의 레미콘 공장 혼화제 탱크 질식사고 사망자가 3명으로 늘었다. 사망자는 질식사고를 당한 부하 직원을 구조하려던 60대 공장장이다. 이로써 이 공장에서 질식사고를 당한 3명이 전원이 사망했다.
순천시에 따르면 순천시 서면 H 산업에서 발생한 사고 후 구조돼 순천 성가롤로병원으로 이송된 A씨가 24일 오전 사망 판정을 받았다. 그는 이미 숨진 2명과 달리 심정지 상태로 구조돼 희미하게 의식이 있는 채 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨을 거뒀다.
앞서 순천 H 산업에서 21일 오후 1시29분 혼화제 탱크에서 작업자 3명이 쓰러진 사고가 발생했다. 탱크 안에 들어간 작업자 1명이 나오지 않자 다른 2명이 뒤따라 들어갔다가 모두 화를 당했다.
경찰과 노동 당국은 정확한 사고 경위와 안전 수칙 준수 여부 등을 수사하고 있다.
앞서 이 공장 혼화제 탱크 내부에서 작업자 3명이 유독가스에 질식된 채 발견됐다. 탱크 내부 이산화탄소 농도는 정상 범위의 약 10배인 3400ppm에 달했고 밀폐된 공간에서 발생하는 유해가스인 황화수소도 적정 기준의 5배가 넘는 58ppm으로 측정됐다.
당국은 안전장비 없이 작업하다 유해가스에 질식한 것으로 보고 있다. 구조 당시 작업자들은 산소마스크 등을 착용하지 않은 상태였다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
