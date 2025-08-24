순천 레미콘공장 질식사고 사망자 3명으로…직원 구하려던 공장장

전남 순천시 한 레미콘공장에서 21일 간이탱크 청소작업 중 의식 불명 상태에 빠진 작업자들을 소방대원들이 구조하고 있다. 연합뉴스

전남 순천시 한 레미콘공장에서 21일 간이탱크 청소작업을 하던 직원들이 의식 불명 상태에 빠지는 사고가 발생하자 경찰 과학수사대가 현장을 조사하고 있다. 연합뉴스

탱크 내부 이산화탄소 농도는 정상 범위의 약 10배인 3400ppm에 달했고 밀폐된 공간에서 발생하는 유해가스인 황화수소도 적정 기준의 5배가 넘는 58ppm으로 측정됐다.