노동계 “노동자 누구나 교섭할 권리, 20년 만에 법에”

노란봉투법 24일 국회 본회의 통과

경제계 “노사 법적 분쟁 발생할 것”

양경수(가운데) 전국민주노동조합총연맹 위원장과 유최안(오른쪽 두번째) 한화오션 사내하청지회 조합원(전 대우조선해양 용접공) 등 노조법2·3조개정운동본부 회원들이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제428회 국회(임시회) 제2차 본회의에서 노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(대안)이 더불어민주당 주도로 통과되자 기뻐하고 있다. 연합뉴스

헌법이 보장하는 노동3권 사각지대에 놓여있던 특수고용(특고)·하청·플랫폼 노동자들이 진짜 사장을 상대로 노조를 설립할 권리를 대폭 확대할 길이 드디어 열렸다”고 환영했다.

선진국에서 보장하고 있는 사용자의 방어권도 입법해 노사관계 균형을 맞춰주길 바란다”고 당부했다.