경주시, 물정화기술 해외 진출 확대…공공하수처리장 새 단장
경북 경주시가 APEC 정상회의를 앞두고 공공하수처리장과 홍보관을 새 단장하고 자체 개발한 첨단 물정화기술의 해외 진출을 본격화한다.
24일 시에 따르면 공공하수처리장의 환경정비와 맑은물 홍보관 리모델링을 마치고 단순한 수처리시설이 아닌 친환경 물 환경 홍보공간으로 탈바꿈시켰다.
우선 공공하수처리장 인근에는 탐방로 정비·방류구 어류 관찰 데크 설치·비즈니스실 리모델링 등을 통해 손님맞이 준비를 마쳤다.
홍보관 외벽에는 경주의 천년 물 역사와 친환경 이미지를 담은 벽화를 시공하고 내부에는 자체 개발한 GK-SBR 기술로 정화한 하수처리수를 활용한 식물정원을 조성했다.
시는 APEC을 계기로 친환경 하수도 운영과 첨단 물정화기술을 해외에 직접 소개하고 기술 수출 발판을 마련할 계획이다.
다음 달 24~25일에는 페루 리마시 부시장과 공원관리청장이, 이어 29~30일에는 페루 피우라주지사 일행이 경주를 방문해 물정화기술 시연과 협력 MOU를 체결할 예정이다.
시는 현재 리마시에 해당 기술 도입을 추진 중이며, 이번 협력 논의가 본격화될 경우 남미 지역으로의 확대도 기대한다.
아울러 시내 공공하수처리장 29곳의 주변 환경을 개선하고 수시 점검을 강화해 APEC 손님맞이에 차질이 없도록 할 방침이다.
시는 2012년 전국 지자체 최초로 수질연구팀을 신설하고 선도적인 역할을 해왔다. 자체 개발한 GJ-R 기술과 GK-SBR 기술은 국내외 다수의 특허를 취득했으며 국내를 넘어 해외로 기술 수출에 나서고 있다.
주낙영 경주시장은 “APEC과 같은 국제행사를 계기로 경주는 깨끗한 물과 지속 가능한 물기술을 통해 세계 인류와 연결되는 도시로 도약할 것”이라며 “고도의 품격과 문화, 미래 지향적 환경, 첨단 물기술이 조화를 이루는 글로벌 환경도시로 만들어가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
