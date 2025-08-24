김영록 지사, 마을 현장서 인구감소 해법 찾는다

진도 신기마을 찾아 주민 좌담회 열어 의견 청취



생활인구 유입·소득사업 등 지역에 맞는 정책방향 모색

김영록 전남도지사가 지난 22일 오후 진도 신기마을을 방문, 주민들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사가 마을 소득사업, 생활인구 늘리기 등 인구감소 위기 대응에 앞장서고 있는 진도 신기마을을 방문, 주민들과 좌담회를 열어 현장 목소리를 청취하고 지역에 맞는 정책 방향을 모색했다.