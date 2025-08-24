시사 전체기사

전남도, 관광·복지 등 6대 분야 제도·시책 하반기 달라진다

입력:2025-08-24 10:12
공유하기
글자 크기 조정

소비쿠폰 지급·농지규제 완화 등 민생 회복·경제 활력 집중

전남도청 전경. 전남도 제공

전남도는 수출 중소기업 지원을 비롯해 일자리·농해수산·관광·복지 등 6대 분야 40건의 하반기 달라지는 제도와 시책을 발표했다.

이 가운데 20건은 새로 도입되는 정책으로, 이를 통해 민생 부담을 줄이고 지역 전반에 활력을 불어넣을 방침이다.

24일 전남도에 따르면 분야별로 일자리·경제 분야는 ▲공산품 수출 중소기업에 수출 실적 1만 달러당 100만원(기업당 연 최대 500만원)을 지원하고 ▲수출용 해조류의 안전성 검사비를 연간 2000만원 한도에서 전액 지원한다.

또한 ▲전남으로 이전한 벤처기업의 고용 규모에 따라 1억~5억원의 투자보조금을 지원하고 ▲‘전남형 청년사관학교’를 운영해 청년 창업자 150명을 선발, 월 100만원씩 최대 2년간 바우처를 지급한다.

이와 함께 ▲도민 누구나 혜택을 받을 수 있는 ‘민생회복 소비쿠폰’은 1·2차로 나눠 지급하며, 11월 30일까지 원활한 소비가 이뤄지도록 신속하게 지원할 방침이다.

농림·해양·수산 분야는 규제 완화와 현장 지원 확대가 핵심이다. ▲농지법 시행령 개정으로 농업진흥지역 내 근로자 숙소 설치가 허용되고, 농지전용허가권한이 지자체에 확대 위임됨에 따라 민원 처리 절차를 간소화하고 ▲ 마리나업 등록·관리 권한이 국가에서 광역지자체로 이양되고 ▲해상가두리식 수산종자생산업 허가 신설로 종자중간육성업이 활성화되고 ▲식품제조 현장 외국인 근로자를 위한 위생관리 가이드라인을 영어·베트남어 등 5개 언어로 제공한다.

관광·문화·체육 분야는 ▲10월 목포에서 ‘2025 남도국제미식산업박람회’가 전국 최초 미식산업 국제행사로 승인받아 성대하게 열리고 ▲65세이상 기초연금 수급 어르신에게는 공공체육시설 이용권을 회당 5만원, 최대 15만원을 모바일 형태로 지급하고 ▲대중문화예술기획업 사무소 등록 요건을 공유 오피스까지 확대해 창업 활성화를 도모한다.

복지·인구·여성 분야는 ▲자활사업자가 취업·창업할 경우 근속기간에 따라 최대 150만원의 자활성공금을 지원하고 ▲인공지능(AI)·사물인터넷(IOT) 기반 어르신 건강관리서비스 사업을 22개 시군으로 확대 적용하고 ▲맞벌이 가정 등의 육아부담을 줄이기 위한 ‘전남형 조부모 손자녀 돌봄 지원 사업’이 새롭게 시행한다.

안전·환경 분야는 ▲다중운집 재난 대응체계가 강화되고 ▲댐 주변지역 등 정비사업비가 상향돼 주민 생활환경 개선에 도움이 될 전망이다.

윤진호 전남도 기획조정실장은 “앞으로도 현장 목소리를 반영한 실효성있는 정책을 지속 발굴하는 등 도민 삶의 질 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.

‘2025년 하반기 달라지는 제도와 시책’에 관한 자세한 내용은 전남도 누리집 정보공개란에서 확인할 수 있다.

무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘누구도 막을 수 없는 감차!’ 손흥민 MLS 데뷔골 터졌다
중증 장애인에 소변 먹인 간병인… ‘보호자와 불화’
[작은영웅] 산사태로 아수라장 된 주유소에서 일어난 ‘기적’ (영상)
與 견제에도 ‘광폭행보’ 조국…오늘은 문재인, 내일은 권양숙
강원도 최전방 부대서 의식불명 육군 하사 숨져…“총성 들었다”
40대 성범죄자 청주서 전자발찌 훼손하고 도주…공개수배
경고음 울렸지만 ‘개문발차’… 산으로 가는 고교학점제
주4일제·방학·재택근무보다 ‘이것’…Z세대가 뽑은 최고의 복지는
국민일보 신문구독