[속보] 노란봉투법, 국회 통과…상법 개정안 필버 돌입

김형동 국민의힘 의원이 23일 서울 여의도 국회 본회의에서 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안)에 대한 무제한 토론을 하고 있다. 연합뉴스

일명 ‘노란봉투법’(노동조합 및 노동관계조정법 개정안)이 24일 더불어민주당 주도로 국회 문턱을 넘었다.