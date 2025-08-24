시사 전체기사

[속보] 노란봉투법, 국회 통과…상법 개정안 필버 돌입

입력:2025-08-24 09:39
수정:2025-08-24 10:16
공유하기
글자 크기 조정
김형동 국민의힘 의원이 23일 서울 여의도 국회 본회의에서 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안)에 대한 무제한 토론을 하고 있다. 연합뉴스

일명 ‘노란봉투법’(노동조합 및 노동관계조정법 개정안)이 24일 더불어민주당 주도로 국회 문턱을 넘었다.

국회는 이날 본회의에서 노란봉투법을 재석 186인 중 찬성 183인, 반대 3인으로 가결했다. 반발한 국민의힘은 표결에 불참했다.

국민의힘은 이를 저지하기 위해 전날부터 무제한토론(필리버스터)에 돌입한 바 있다. 필리버스터는 시작 후 24시간이 지나면 재적 의원 5분의 3 이상(180명 이상)의 찬성으로 종결할 수 있다. 민주당은 전날 오전 9시10분쯤 무제한토론 종결 동의안을 제출했다.

노란봉투법은 하청 노동자에 원청과의 교섭권을 부여하는 것이 핵심이다. 사용자 범위를 ‘근로조건을 실질적으로 지배·결정하는 자’로 넓히고 노동자가 아닌 자가 노동조합에 가입할 수 없도록 한 조항을 삭제하도록 한다. 또 파업 노동자에 대한 손해배상 청구를 면제하거나 제한하도록 한다. 노란봉투법이 공포되면 6개월 후 시행된다. 윤석열정부는 이 법안에 대해 거듭 재의요구권(거부권)을 행사했었다.

국민의힘은 사용자의 정의를 현행대로 유지하고 법 시행 유예기간을 6개월에서 1년으로 늘려 달라고 요청했으나 받아들여 지지 않았다.

국회는 노란봉투법에 이어 2차 상법 개정안을 곧바로 상정했다. 국민의힘은 필리버스터에 들어갈 예정이다. 개정안은 자산 2조원 이상의 상장사의 이사 선임 시 집중투표제를 의무 적용하도록 하고 분리 선출하는 감사위원을 기존 1명에서 2명으로 늘리는 내용을 골자로 한다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
국힘 “소비쿠폰 뿌리고도 0%대 성장률…아마추어 경제 참담”
강원도 최전방 부대서 의식불명 육군 하사 숨져…“총성 들었다”
“왕 노릇” 비판에…정청래, ‘금관 착시 사진’ 삭제
주4일제·방학·재택근무보다 ‘이것’…Z세대가 뽑은 최고의 복지는
경고음 울렸지만 ‘개문발차’… 산으로 가는 고교학점제
변사사건 현장서 사라진 금목걸이…경찰 등 관련자 조사
용인 오피스텔 30대 여성 살해용의자 홍천 야산서 긴급체포
“썰매견 됐다?” 캐나다 간 개농장 구조견의 진짜 근황 [개st하우스]
국민일보 신문구독