“기도는 절대 사라지지 않는다” 6000여명 도전받은 ‘성령한국 청년대회’

기독교대한감리회, ‘2025 성령한국 청년대회 with Asia’ 개최

찬양과 기도, 말씀으로 꽉 채워진 집회 ‘마르튀스(증인)’로 파송된 청년들



23일 오후 서울 중구 장충체육관은 곳곳에서 터져 나오는 함성과 박수 소리로 가득했다. 한국선교 140주년을 기념하는 ‘2025 성령한국 청년대회 with Asia’가 화려한 네온사인의 불빛과 함께 뜨거운 막을 올렸다.



“이날은 이날은 주의 지으신 주의 날일세.”



헤리티지 매스콰이어의 웅장한 화음이 체육관을 가득 메우자 6000여명의 청년들이 일제히 자리에서 일어났다. 노랑과 보랏빛 네온사인이 무대를 화려하게 수놓는 가운데 청년들은 마음껏 손뼉을 치며 자유로운 영혼으로 찬양에 몰입했다.



“주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서.” 예람워십의 인도로 이어진 찬양은 체육관 전체를 흔들었다. 이어 피아워십이 부른 CCM ‘하나님의 부르심’은 청년들에게 딱 맞는 메시지로 큰 호응을 얻었고, ‘성령한국 300콰이어’와 함께한 대합창이 천장을 뚫을 듯한 찬양의 바다를 펼쳐냈다.



청년 부흥의 여정



기독교대한감리회(기감·감독회장 김정석 목사)가 주최한 성령한국 청년대회는 2013년 ‘하디 1903 성령한국 기도성회’로 시작해 올해로 8회째를 맞는다. 지난 10년간 청년 세대의 부흥과 회복을 위해 예배와 말씀, 기도와 헌신의 자리를 이어온 이 대회는 올해 ‘위드 아시아(with ASIA)’라는 이름으로 한국을 넘어 아시아 각국 청년들과 함께하는 글로벌 집회로 확장됐다.



김정석 감독회장은 개회사에서 “1885년 이 땅에 복음이 들어온 지 140주년을 맞아 청년들이 이 땅의 미래 주인공이 되어 새로운 역사를 써가길 바란다”고 강조했다. 이어 김성복(서울연회) 유병용(서울남연회) 황규진(중부연회) 서인석(경기연회) 김종필(중앙연회) 감독 등 수도권 5개 연회 감독들이 오프닝 블레싱으로 청년들을 축복했다.



최소 하루 한 시간 기도하자



최상훈 화양교회 목사는 ‘기도는 사라지지 않는다’는 제목으로 강력한 메시지를 전했다. 그는 “여러분이 오늘 드린 찬양과 기도는 절대 없어지지 않는다. 기도 통장이 될 것”이라며 기도의 중요성을 강조했다.



이종남 추산교회 목사는 “오늘 집회에서 은혜받은 것으로 끝내서는 안 된다. 여러분이 돌아가서 삶의 자리에서 복음의 증인으로 살아내야 한다”고 도전했다.





여의도침례교회 안수집사 배우 신현준씨는 기도하는 습관의 중요성에 대해 간증했고 래퍼 양동근은 크리스천 래퍼의 정체성을 담은 랩으로 청년들과 함께했다.



이번 대회에는 튀르키예 미얀마 인도네시아 등 10개국에서 온 50여명의 청년이 참석했다. 이날 진행된 ‘일만 마르튀스 캠페인’을 통해 1000만원을 모아 국제구호개발기구 월드비전에 기부, 방글라데시 람팔 지역의 선교 사업에 사용될 예정이다.



마르튀스로 사명 다할 것



이번 대회를 통해 청년들은 ‘마르튀스(증인)’의 사명을 새롭게 다짐했다. 김대섭(29·대림평화교회)씨는 “이번 집회에서 여러 메시지를 통해 하나님께서 저에게 기도하라고 자꾸 (마음의 문을) 두드리시는 것을 느꼈다”고 말했다.



18개월 된 자녀와 함께 부부 동반으로 참석한 30대 초반의 정상천씨는 “청년 예배에 대한 갈망이 있었는데 부모로서 믿음의 길을 잘 걸어가야겠다고 다짐했다”고 밝혔다.





한국의 청년 집회를 경험한 외국인 청년도 영적으로 깊은 도전을 받았다. 에티오피아 출신인 유학생 시라가 헤녹 티루워하(25)씨는 “목회자들이 전한 말씀과 예배팀의 섬김이 인상적이었다. 전체적으로 프로그램이 잘 조직돼 있었다”며 “한국에 사는 외국인 청년들이 더 많이 모여 국제 청년 예배 공동체에 큰 힘이 되었으면 한다”고 소감을 밝혔다.



김 감독회장은 “청년들이 예수 그리스도의 생명력으로 다시 일어서야 한다. 이번 대회가 한국교회 청년 부흥의 기점이 되길 소망한다”고 전했다.



글·사진=김아영 기자 singforyou@kmib.co.kr



