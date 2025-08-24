[속보] 안보실장 “한·일 소인수회담, 관세 협상에 할애”
위성락 국가안보실장이 한·일 정상회담에 대해 “한·일 셔틀 외교를 조기에 복원한 것”이라며 “한·미·일 협력 강화를 실현했다는 의미가 있다”고 자평했다.
위 실장은 24일 일본 도쿄 프레스센터에서 “한·일 정상은 국제 정세가 격변하는 가운데 공동대응 과제가 많다는 것을 인정하고 대화를 나눴다”며 이같이 밝혔다.
이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리는 전날 일본 도쿄에서 정상회담을 하고 ‘한·일 정상회담 결과 공동언론발표문’을 채택해 발표했다. 이시바 총리는 양국 정상회담에서 ‘김대중-오부치 선언 계승’을 언급하기도 했다.
위 실장은 “한·일 정상은 회담과 만찬까지 합쳐 약 3시간 30분 동안 다양한 주제의 대화를 나눴다”며 “소인수 회담의 경우 애초 20분이 예정돼 있었으나 그 시간을 훌쩍 넘겨 1시간가량 진행됐다”고 설명했다. 그러면서 “소인수 대화에서 상당한 시간이 대미 관계 또 관세 협상 등에 할애 됐다”고 전했다.
과거사 문제에 대해서는 “논의가 있었으나 구체적인 현안에 대한 논의라기보다는 이 사안을 어떻게 다루면 좋을까, 어떻게 다루는 것이 현재와 미래의 협력을 추동할 수 있을까 등 철학적 인식에 기반한 접근으로 논의가 이뤄졌다”고 말했다.
