[속보] 안보실장 “한·일 소인수회담, 관세 협상에 할애”

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 한일 정상 공동 언론 발표를 마친 뒤 악수하고 있다. 연합뉴스

위 실장은 24일 일본 도쿄 프레스센터에서 “한·일 정상은 국제 정세가 격변하는 가운데 공동대응 과제가 많다는 것을 인정하고 대화를 나눴다”며 이같이 밝혔다.