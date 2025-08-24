FBI, 볼턴 전 보좌관 압수수색에 트럼프 ‘정적 보복’ 본격화 우려

볼턴, 최근 트럼프와 푸틴 정상회담에 대해 “푸틴이 이미 이긴 것” 비판

FBI 국장 “아무도 법 위에 없다”지만 수사 시점 의문

존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 22일(현지시간) 메릴랜드주 베데스다 자택에 도착하며 취재진을 향해 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

미 연방수사국(FBI) 요원들이 22일(현지시간) 워싱턴DC에 있는 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관의 사무실을 압수수색하고 있다. 연합뉴스

백악관과 법무부, FBI 내 충성파들은 ‘입 다물지 않으면 당신의 직업과 자유를 위협하고, 당신이 지속해서 혐의를 받게 하는 데 연방 법 집행기관의 특별한 권한을 사용할 것’이라는 분명한 메시지를 보내고 있다”고 비판했다.