FBI, 볼턴 전 보좌관 압수수색에 트럼프 ‘정적 보복’ 본격화 우려
볼턴, 최근 트럼프와 푸틴 정상회담에 대해 “푸틴이 이미 이긴 것” 비판
FBI 국장 “아무도 법 위에 없다”지만 수사 시점 의문
도널드 트럼프 미국 대통령의 외교 정책을 비판해온 존 볼턴 백악관 전 국가안보보좌관이 미 연방수사국(FBI)으로부터 전격 압수수색을 당하면서 트럼프 대통령의 보복 정치가 본격화했다는 비판이 제기된다. 특히 캐시 파텔 FBI 국장의 ‘블랙리스트’도 다시 주목받고 있다.
월스트리트저널(WSJ)은 23일(현지시간) ‘트럼프의 복수 캠페인이 존 볼턴을 겨냥한다’는 제목의 사설에서 “이번 압수수색은 대통령의 두 번째 임기 성공에 복수가 포함된다는 점을 명확히 보여준다”고 지적했다.
FBI는 전날 메릴랜드주 베데스다에 있는 볼턴 전 보좌관의 자택과 워싱턴DC 사무 등을 압수수색했고, 비슷한 시점 파텔 FBI 국장은 “법 위에 있는 사람은 아무도 없다. FBI는 임무 수행 중”이라는 글을 소셜미디어에 올렸다.
볼턴 전 보좌관은 트럼프 1기 시절 백악관 재임 경험을 담아 2020년 트럼프를 비판하는 회고록 ‘그 일이 일어난 방’을 출간했는데, 트럼프는 볼턴이 기밀 자료를 유출해왔다고 주장해왔다. 책 출간을 막기 위해 소송을 제기하기도 했다.
워싱턴포스트는 트럼프가 최근 자신의 우크라이나 전쟁 종전 중재에 대한 볼턴 비판에 사적으로 짜증을 냈다고 전하며 “볼턴이 기밀 자료를 부적절하게 처리했다는 오랜 의혹에 대한 수사 결정 시점에 의문을 제기된다”고 지적했다. 최근 볼턴은 트럼프와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담에 대해 “푸틴이 이미 승리했다”고 비판한 바 있다. 그러자 트럼프 “(언론이) 존 볼턴 같은 멍청이들의 발언을 끊임없이 인용한다”고 비난한 바 있다.
파텔 국장은 2023년에 쓴 ‘정부의 깡패들’에서 정부 내에 ‘딥스테이트(비밀조직)’가 있다며 60명의 명단을 수록했는데 볼턴과 제임스 코미 전 FBI 국장, 존 브레넌 전 중앙정보국(CIA) 국장, 마일스 테일러 전 국토안보부 장관 보좌관 등이 포함됐고 이들은 공교롭게도 모두 수사를 받고 있다. 트럼프가 최근 버락 오바마 전 대통령에 대해서도 ‘반역죄’를 저질렀다고 비판하자 법무부는 즉각 특별조사팀을 구성하기도 했다.
뉴욕타임스 사설에서 이번 수사에대해 “트럼프 대통령이 비판자들을 향한 보복 캠페인의 새로운 장을 여는 일”이라며 “백악관과 법무부, FBI 내 충성파들은 ‘입 다물지 않으면 당신의 직업과 자유를 위협하고, 당신이 지속해서 혐의를 받게 하는 데 연방 법 집행기관의 특별한 권한을 사용할 것’이라는 분명한 메시지를 보내고 있다”고 비판했다.
