與 견제에도 ‘광폭행보’ 조국…오늘은 문재인, 내일은 권양숙

조국 전 조국혁신당 대표가 지난 18일 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 참배를 하고 있다. 연합뉴스

조국 전 조국혁신당 대표가 24일 부산민주공원을 참배한 뒤 문재인 전 대통령을 예방한다.

노 전 대통령 묘역을 참배하고 권 여사를 예방할 계획이다. 26~28일에는 광주·전남 담양·전북을 찾아 당원 간담회 등을 열 계획이다. 그가