시사 전체기사

[속보] 北, 신형반항공미사일 사격 훈련…김정은 참관

입력:2025-08-24 06:17
수정:2025-08-24 06:42
공유하기
글자 크기 조정

북한은 23일 성능을 개량한 두 종류의 신형 지대공(반항공) 미사일의 전투 능력 검증을 위한 시험 사격을 실시했다.

조선중앙통신은 “미사일총국이 개량된 두 종류의 신형반항공미사일의 전투적 성능검열을 위하여 각이한 목표들에 대한 사격을 진행했다”고 24일 보도했다.

이번 사격은 김정은 국무위원장이 참관해 당 대회를 앞두고 국방과학연구부문이 관철해야 할 중요한 과업을 지도했다고 전했다.

통신은 “사격을 통하여 신형반항공미사일무기체계가 무인 공격기와 순항미사일을 비롯한 각이한 공중목표들에 대한 전투적속응성이 우월하며 가동 및 반응방식이 독창적이고 특별한 기술에 기초하고 있다고 평가됐다”고 전했다.

이어 “개량된 두 종류의 탄들의 기술적특성은 각이한 공중목표소멸에 대단히 적합한것으로 인정됐다”고도 주장했다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
국힘 “소비쿠폰 뿌리고도 0%대 성장률…아마추어 경제 참담”
강원도 최전방 부대서 의식불명 육군 하사 숨져…“총성 들었다”
“왕 노릇” 비판에…정청래, ‘금관 착시 사진’ 삭제
주4일제·방학·재택근무보다 ‘이것’…Z세대가 뽑은 최고의 복지는
경고음 울렸지만 ‘개문발차’… 산으로 가는 고교학점제
변사사건 현장서 사라진 금목걸이…경찰 등 관련자 조사
용인 오피스텔 30대 여성 살해용의자 홍천 야산서 긴급체포
“썰매견 됐다?” 캐나다 간 개농장 구조견의 진짜 근황 [개st하우스]
국민일보 신문구독