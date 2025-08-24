미국 행정부, 인텔의 최대주주로…전례 없는 트럼프식 자본주의

트럼프 행정부 인텔 지분 10% 인수…최대주주

엔비디아 중국 매출 15% 징수 등 기업 경영 개입 계속

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 22일(현지시간) 백악관 집무실에서 피파(FIFA) 월드컵 트로피를 손에 들고 있다. 연합뉴스

인텔의 최대주주는 지분 8.92%를 보유한 미국의 자산운용사 블랙록이었다.

바이든 행정부 때인 지난해 11월 상무부는 인텔에 최대 78억6500만 달러(약 10조9000억원)의 직접 자금을 지급한다고 발표한 바 있다. 인텔은 이를 포함해 총 109억 달러 규모의 정부 보조금을 받게 돼 있다. 백악관 관계자는 뉴욕타임스에 “여기는 냄비나 프라이팬을 만드는 회사가 아니다”며 “국가 안보에 너무나 중요한 사안이기 때문에 이런 조치는 정당하다”고 전했다.