18분의 처절함 그린 미드나잇 워커스… “우리가 좀비물을 선택한 이유죠”
원웨이티켓 스튜디오 송광호 대표 인터뷰
원웨이티켓 스튜디오는 개발 중인 신작 ‘미드나잇 워커스(Midnight Walkers)’가 게임스컴의 수많은 글로벌 대작들 사이에서 단독 부스로 서는 날을 고대하 마지않고 있다.
23일 독일 쾰른의 게임스컴 현장에서 만난 송광호 대표는 “내년엔 단독 부스를 만들고 게임 고유의 콘텐츠 경험을 팬들에게 주고 싶다”면서 그러려면 게임이 흥행해야 한다고 말했다.
그러면서 송 대표는 “작년에 BTB(기업 거래)관에서 알려야 했다면, 올해엔 BTC(기업-소비자간 거래)관에서 보여주고 싶었다”고 말했다.
미드나잇 워커스는 이번 게임스컴에서 한국콘텐츠진흥원 공동부스 내에 소규모 공간을 배정받았다. 다소 구석진 곳에 부스가 자리하고 있지만 관람객들은 길게 줄을 서서 낯선 좀비 슈팅 게임을 경험했다.
송 대표는 “이만큼 많은 사람이 와서 플레이해준 것만으로도 고맙다”고 웃었다.
송 대표는 개발 초기의 불확실한 시기를 지나, 이제는 출시가 눈앞에 다가온 만큼 증명해야 한다는 생각이다. 그는 “작년보다 사람도 많아졌고, 규정도 까다로워졌다. 하지만 그만큼 업계의 긴장감이 느껴진다”고 말했다.
좀비가 가득한 30층 빌딩, 처절한 18분의 긴장감. 그 무대를 준비하는 송 대표와 원웨이티켓 스튜디오의 도전은 이제 출발점에 섰다.
미드나잇 워커스는 PvPvE 익스트랙션 슈팅 게임이다. 좀비로 가득한 30층 빌딩 ‘리버티 그랜드 센터’에서 최대 18명이 3인 스쿼드로 생존과 탈출을 겨룬다.
무엇보다 특징적인 건 ‘층 폐쇄’ 시스템이다. 보통의 배틀로얄 장르 게임에서 자기장이 수평으로 조여온다면, 이 게임은 수직으로 플레이어를 몰아붙인다. 선택지는 단순하다. 위로 오를 것인가, 아래로 내려갈 것인가.
송 대표는 기획 초기부터 이 장치에 집착했다.
“익스트랙션 장르의 본질은 처절함이라고 생각해요. 내가 판돈처럼 걸어둔 아이템을 지켜내야 하는 긴장감, 탈출하기 전까지 내 것이 아닌 전리품, 그 긴장 속에서 유저가 식은땀을 흘리며 18분을 보내길 바랐습니다.”
익스트랙션 슈팅에 왜 굳이 좀비물이 결합했을까. 송 대표는 “좀비는 글로벌 플레이어들이 가장 친숙해하는 테마다. 귀찮고 짜증나지만, 동시에 변수를 만들어주는 존재”라고 설명했다.
게임 속 좀비는 단순한 장애물이 아니다. 미처 처리하지 못한 좀비 한 마리가 난입해 판도를 뒤엎고, 때로는 상대 스쿼드를 덮쳐 고마운 아군이 되기도 한다. 송 대표는 “그 예측 불가능함이 주는 짜릿함이 있다. 유저들이 ‘좀비 때문에 살았다’ 혹은 ‘좀비 때문에 졌다’고 말하는 순간, 우리가 의도한 긴장감이 완성되는 거다”고 강조했다.
송 대표는 익스트랙션 장르의 지속 가능성을 하우징 시스템으로 보완할 생각이다. 그는 “기존 익스트랙션은 전투와 파밍 사이클이 단순해 오래 즐기기 힘들었다. 피로도가 누적되면 떠나버리기 마련이다”면서 “그래서 우리는 라커룸과 하우징, 거래소 시스템을 집어넣었다. 플레이어는 집을 꾸미고, 친구를 초대하고, 아이템을 사고팔며 긴장된 인게임과 대비되는 휴식을 누린다”고 말했다.‘
원웨이티켓 스튜디오는 지난해만 해도 10여 명에 불과한 작은 팀이었다. 지금은 30명이 넘는 개발진과 사업 인력 여럿이 모였다. 모회사가 위메이드맥스로 바뀌며 자본도 확보됐다. 하지만 송 대표는 여전히 스스로를 인디라 말한다. 그는 “규모가 커졌다고 큰 게임을 만들고 싶은 건 아니다. 우리는 끝까지 ‘엣지 있는 재미’를 추구하는 스튜디오가 되고 싶다”고 말했다.
그의 목표는 분명하다. 내년 2~3분기 정식 출시 전까지 얼리 액세스를 통해 팬덤을 확보하고 30만 장 판매로 손익분기점을 넘긴 뒤 100만 장을 바라보는 것이다. 이미 스팀 위시리스트는 21만을 넘겼고 최근 테스트에서는 서구권 유저 비중이 절반 이상으로 올라섰다. 송 대표는 “이제 해외에서도 이름이 알려지고 있다는 게 느껴진다”며 기대감을 숨기지 않았다.
인터뷰를 마무리하며 그는 잠시 말을 고르고 이렇게 말했다.
“게임을 만들다 보면 늘 불안한 생각이 듭니다. 하지만 저는 오래 게임을 만들고 싶어요. 재미있는 게임을, 엣지 있게, 끝까지 지켜내고 싶습니다. 그러다보면 언젠가 상도 수상하는 날이 오지 않을까요.”
쾰른=이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
