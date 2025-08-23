‘경기도형 창업특화주택’ 내년 수원서 문 연다…국내 최초, 수익 다시 청년 창업에 투자
국내 최초로 수익을 다시 청년 창업에 투자하는 ‘경기도형 창업특화주택’이 내년 수원에서 문을 연다.
경기주택도시공사(GH)는 경기도형 창업특화주택 사업의 운영기관으로 ‘나눔과미래·MYSC 컨소시엄’을 최종 선정했다고 23일 밝혔다.
창업특화주택은 GH가 공급하는 신축약정형 매입임대주택을 기반으로, 전문기관이 임대 운영 및 관리를 맡아 창업지원 특화 서비스를 제공하는 복합주거모델이다.
특히 경기도형 창업특화주택은 임대 및 공유오피스 운영 수익의 15%를 창업과 주거 서비스에 재투자하도록 제도화한 국내 최초 시도라는 점에서 주목된다.
수원시 권선동에 조성되는 이번 사업지는 임대주택 210가구와 공유오피스 4개 호실로 구성된다.
특히 오피스텔형 주거공간 중 층별 1가구는 주거와 업무를 동시에 활용할 수 있는 특화유형으로 공급되며, 내년 상반기 준공 후 본격 운영될 예정이다.
나눔과미래·MYSC 컨소시엄은 입주자 모집부터 임대 운영, 창업기업 진단·멘토링·투자 지원 등 맞춤형 창업지원 서비스를 GH와 협업해 제공한다.
특히 입주 청년 창업가들은 ‘집에서 창업 멘토링을 받고, 같은 건물에 사는 동료 창업가들과 아이디어를 나누는’ 새로운 주거·창업 경험을 누리게 된다.
이는 단순한 주거 안정에 머무르지 않고, 성공의 가능성까지 확장하는 전례 없는 청년 창업 플랫폼으로 평가된다.
GH는 향후 관계 공공기관 및 지자체와 긴밀히 협력해, 창업특화주택이 청년 창업가들의 든든한 정책 거점으로 자리 잡을 수 있도록 다각적인 행정적·제도적 지원을 이어갈 방침이다.
이종선 GH 사장 직무대행은 “청년 창업가들이 주거 부담 없이 도전에 집중할 수 있도록 지원하는 것이 이번 사업의 핵심”이라며 “특히 수익 재투자 구조를 제도화한 점은 지속가능한 창업지원과 주거 안정을 동시에 담보하는 제도적 혁신”이라고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사