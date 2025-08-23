이대통령-이시바 공동언론발표문 발표…“김대중-오부치 선언 계승”

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 공동언론발표를 마친 뒤 악수하고 있다. 연합뉴스

대통령실이 공개한 발표문에는 “이시바 총리는 1998년 ‘21세기의 새로운 한·일 파트너십 공동선언’을 포함해 역사 인식에 관한 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승하고 있음을 언급했다”고 담겼다.

일본의 사죄와 협력 확대 원칙이 골자다.

급변하는 국제정세 흐름 속에 흔들림 없는 한·일, 한·미·일 협력을 추진하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “한·일관계 발전이 한·미·일 공조 강화로 이어지는 선순환을 계속 만들어 나가기로 했다”고 말했다.