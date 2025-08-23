이대통령 “한·일 관계 발전으로 한·미·일 협력 강화 선순환”

李 대통령-이시바 총리 언론공동발표

李 “대북 정책 긴밀 공조”

李 “워킹홀리데이 확대 합의”

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 공동 언론 발표를 하고 있다. 연합뉴스

사회 분야에서는 저출산고령화, 수도권집중, 농업, 재난 안전 등 양국이 직면한 공통 과제에 공동대응할 필요성에 공감하고, 정책 경험을 공유하며, 해결방안을 함께 모색하기 위해 당국 간 협의체를 출범시키기로 했다”고 설명했다.

1965년 한·일 국교 정상화 이래로 대한민국 대통령이 취임 후 첫 양자방문 국가로 일본을 찾은 것은 제가 최초라고 한다”며 “이점은 제가 한·일 관계를 얼마나 중시하는가를 보여주는 매우 중요한 의미라고 생각한다”고 말했다.

저는 취임 이후에 한·일이 앞마당을 함께 쓰는 이웃이자 평화와 번영을 위해 긴밀하게 협력해야 하는 떼려야 뗄 수 없는 동반자라는 점을 강조해 왔다”며 “양국은 사회 문화 환경 등 다양한 분야에서 서로에게 유익하고 도움이 될 수 있는 최적의 파트너이기도 하다”고 강조했다.

기존 관행을 과감히 탈피해 국익 중심의 실용외교를 실천하고, 양국이 미래지향적 상생 협력의 길을 함께 열어나가고자 하는 신념 위에 오늘 일본을 방문했다”고 덧붙였다.