이대통령 “한·일 관계 발전으로 한·미·일 협력 강화 선순환”
李 대통령-이시바 총리 언론공동발표
李 “대북 정책 긴밀 공조”
李 “워킹홀리데이 확대 합의”
이재명 대통령이 23일 이시바 시게루 일본 총리와의 두 번째 정상회담을 가진 후 “한·일 관계 발전이 한·미·일 협력 강화로 이어지는 선순환을 만들어가겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 총리와 함께 공동언론발표를 통해 “저와 이시바 총리는 오늘 정상회담을 통해 다양한 주제를 두고 허심탄회하게 논의했고, 이를 정상회담 공동결과 문서로 발표하기로 합의했다. 이는 17년 만에 처음 있는 일”이라며 이같이 말했다.
이 대통령은 “오늘 회담에서 저와 이시바 총리는 한·일 관계 발전 방향과 주요 실질 협력방안, 한반도 평화와 북한 문제, 주요 글로벌 현안 등에 대해 심도 있게 논의했다”면서 논의 내용을 구체적으로 공개했다.
이 대통령은 “급변하는 국제정세 속에서 흔들림 없는 한·일, 한·미·일 협력이 무엇보다 중요하다는 점에 인식을 같이 하며, 한·일 관계 발전이 한·미·일 협력 강화로 이어지는 선순환을 만들어가기로 했다”고 말했다.
이 대통령은 이어 “안보 분야에서는 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 의지를 재확인하고, 대북 정책에서 긴밀한 공조를 지속하기로 했다”고 전했다.
양 정상은 또 수소·인공지능(AI) 등 미래산업에서의 시너지 발휘를 위한 협력 방안을 논의했고, 한·일 1200만 인적교류 시대를 맞아 양국 청년이 서로의 문화를 체험하고 이해하는 기회를 넓히기 위한 워킹홀리데이 참여 횟수 확대에 합의했다.
이 대통령은 “사회 분야에서는 저출산고령화, 수도권집중, 농업, 재난 안전 등 양국이 직면한 공통 과제에 공동대응할 필요성에 공감하고, 정책 경험을 공유하며, 해결방안을 함께 모색하기 위해 당국 간 협의체를 출범시키기로 했다”고 설명했다.
이 대통령은 한·일 관계 개선에 대한 의지를 거듭 피력했는데, 그는 “1965년 한·일 국교 정상화 이래로 대한민국 대통령이 취임 후 첫 양자방문 국가로 일본을 찾은 것은 제가 최초라고 한다”며 “이점은 제가 한·일 관계를 얼마나 중시하는가를 보여주는 매우 중요한 의미라고 생각한다”고 말했다.
이어 “저는 취임 이후에 한·일이 앞마당을 함께 쓰는 이웃이자 평화와 번영을 위해 긴밀하게 협력해야 하는 떼려야 뗄 수 없는 동반자라는 점을 강조해 왔다”며 “양국은 사회 문화 환경 등 다양한 분야에서 서로에게 유익하고 도움이 될 수 있는 최적의 파트너이기도 하다”고 강조했다.
그러면서 “기존 관행을 과감히 탈피해 국익 중심의 실용외교를 실천하고, 양국이 미래지향적 상생 협력의 길을 함께 열어나가고자 하는 신념 위에 오늘 일본을 방문했다”고 덧붙였다.
도쿄=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
