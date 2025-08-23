시사 전체기사

[속보] 李대통령 “한일, 비핵화 의지 재확인…대북정책 긴밀 공조”

입력:2025-08-23 19:12
수정:2025-08-23 19:23
공유하기
글자 크기 조정

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
국힘 “소비쿠폰 뿌리고도 0%대 성장률…아마추어 경제 참담”
강원도 최전방 부대서 의식불명 육군 하사 숨져…“총성 들었다”
“왕 노릇” 비판에…정청래, ‘금관 착시 사진’ 삭제
주4일제·방학·재택근무보다 ‘이것’…Z세대가 뽑은 최고의 복지는
경고음 울렸지만 ‘개문발차’… 산으로 가는 고교학점제
변사사건 현장서 사라진 금목걸이…경찰 등 관련자 조사
용인 오피스텔 30대 여성 살해용의자 홍천 야산서 긴급체포
“썰매견 됐다?” 캐나다 간 개농장 구조견의 진짜 근황 [개st하우스]
국민일보 신문구독