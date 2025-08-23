시사 전체기사

베일에 싸여있던 넷마블, 글로벌 신작 2종 게임스컴 공개

입력:2025-08-23 17:38
수정:2025-08-23 17:40
액션 RPG-감성 크래프팅 신작으로 글로벌 시장 노크


넷마블이 세계 최대 게임 전시회 ‘게임스컴’에서 글로벌 시장을 염두에 둔 신작을 꺼내들었다. 행사 전까지 베일에 가려져있던 넷마블의 사업 전략이 삼성전자, Xbox와의 협업으로 비로소 모습을 드러냈다.

먼저 넷마블에서 준비 중인 액션 RPG ‘몬길: STAR DIVE’는 삼성전자가 독일 쾰른 Dock2 행사장에서 22일과 23일 양일간 진행 중인 이용자 체험 행사 ‘더 월드 오브 #플레이갤럭시’에 참가했다.

현장에서는 지난 7월 ‘갤럭시 언팩 2025’에서 공개한 삼성전자의 최신 폴더블 스마트폰 갤럭시Z 폴드7을 통해 몬길: STAR DIVE를 직접 즐길 수 있게 조성돼있다. 또한 부스를 방문한 관람객들을 대상으로 현장 참여형 미니 이벤트도 함께 진행됐다.
넷마블 제공

또한 넷마블은 20일 개막한 게임스컴 2025 BTC관에도 삼성전자와 협업해 몬길: STAR DIVE 시연대를 마련했다. 이곳에선 삼성전자가 개발한 무안경 3D 게이밍 모니터 ‘오디세이 3D’를 활용한 시연이 가능하다.

몬길: STAR DIVE는 언리얼 엔진5 기반의 실시간 전투 액션과 캐릭터별 고퀄리티 연출 컷신이 강점이다. 하반기 출시를 목표로 글로벌 사전예약을 진행 중이다.

넷마블몬스터 김건 대표. 넷마블 제공

현장을 찾은 넷마블몬스터 김건 대표는 “몬길: STAR DIVE는 기술적 완성도에 대해 긍정적인 피드백을 받고 있다”면서 “원작과는 다른 새로운 서사를 담되, 몬스터 중심의 재미와 원작 감성을 현대적으로 재해석했다”고 밝혔다.

게임스컴 현장에서 인디·레트로 게임을 보며 개발자로서 큰 영감을 얻었다는 김 대표는 “유저 피드백을 적극 반영해 개선 과정을 투명하게 공개하고 있다. ‘몬길’ 프랜차이즈는 이번 작품을 시작으로 다양한 장르 확장을 계획하고 있다”고 말했다.

넷마블 제공

같은 날 열린 Xbox 브로드캐스트 행사장에서 넷마블은 신작 PC·콘솔 게임 ‘프로젝트 블룸워커’를 깜짝 공개했다. 이 게임은 움직이는 집과 함께 오염된 세계를 정화하는 독창적인 크래프팅 장르를 표방한다. 탐험·제작·교감 요소를 담은 것이 특징이다.

Xbox 부스 내에는 PC 시연존이 마련돼 있어 관람객들이 신작 빌드를 체험할 수 있다.
넷마블네오 박기빈 기획팀장. 넷마블 제공

넷마블네오 박기빈 기획팀장은 “움직이는 집과 포롱들과 함께 탐험·정화·제작·교감을 통해 따뜻한 유대와 즐거움을 경험할 수 있다”면서 “플레이어는 ‘꽃을 피우며 걷는 자’, 즉 희망을 전하는 존재로서 오염된 세계를 치유해 나간다. 집은 자유롭게 조종·이동할 수 있고, ‘마법의 문’을 통해 내부를 무한히 확장하며 꾸밀 수 있다”고 설명했다.

그러면서 “출시 플랫폼은 PC와 콘솔이고 아직 정확한 출시일은 공개되지 않았다. 정식 출시 시점에는 영어 외에도 다양한 언어 지원을 준비 중”이라고 전했다.

쾰른=이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

