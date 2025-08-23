화성특례시, 4개 일반구 설치 ‘쾌거’…정명근 시장 “새로운 화성시대 출발점”

화성특례시는 2001년 시로 승격한 이후 급격한 성장을 이어왔으며, 2010년에는 인구 50만명을 돌파해 일반구 설치 요건을 충족했다.

하지만 행정체제 개편 시도가 무산되면서 시민들의 불편이 지속돼 왔다.