이대통령, 일본 도착…이시바와 두번째 정상회담
이재명 대통령이 23일 오전 일본 도쿄 하네다공항에 도착해 3박 6일간의 방일·방미 순방 일정을 시작했다.
이 대통령은 오후 재일 동포들과 간담회를 가진 후, 이시바 시게루 일본 총리와의 소인수회담·확대회담을 할 예정이다.
이 대통령은 일본 측이 주최하는 비공개 친교 만찬에도 참석한다.
이 대통령과 이시바 총리는 지난 6월 17일 주요 7개국(G7) 정상회의가 열렸던 캐나다에서 첫 회담을 한 이후 67일 만에 다시 마주하게 된다.
이 대통령은 이날 공개된 일본 아사히·마이니치·닛케이·산케이 신문과의 공동 서면 인터뷰에서 “양국 간 협력을 확대해나가자는 것이 저의 신념이자 우리 정부의 대일 외교 원칙”이라며 “과거를 직시하되 미래로 나아가자”고 말했다.
위성락 국가안보실장은 전날 기자간담회에서 “미래지향적인 한·일관계를 위한 협력 방안에 대해 의견을 교환하고 개인적인 유대의 시간도 깊이 가질 것”이라고 소개했다.
이 대통령은 24일 오전 일한의원연맹 소속 일본 정계 인사들을 만나 의견을 청취한 뒤 도널드 트럼프 대통령과의 정상회담을 위해 미국으로 출국한다.
도쿄=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
