이대통령, 일본 도착…이시바와 두번째 정상회담

1박2일 일정으로 일본을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일 일본 도쿄 하네다공항에 도착해 공군 1호기에서 내리고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 오후 재일 동포들과 간담회를 가진 후,

이시바 시게루 일본 총리와의 소인수회담·확대회담을 할 예정이다.

이 대통령은 일본 측이 주최하는 비공개 친교 만찬에도 참석한다.

이 대통령은 24일 오전 일한의원연맹 소속 일본 정계 인사들을 만나 의견을 청취한 뒤 도널드 트럼프 대통령과의 정상회담을 위해 미국으로 출국한다.