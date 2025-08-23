전남자치경찰위, 자치치안 정책공모…생활밀착형 우수 정책 13건 선정

현장 적용가능 제안 협의회 등 통해 보완…분야별 활용 검토

자치치안 정책공모전 시상식. 전남자치위 제공

전남자치경찰위원회는 2025년 주민과 함께하는 자치치안 정책공모전을 갖고 생활밀착형 우수 정책 13건을 선정해 시상했다고 23일 밝혔다.