트럼프도 압박 꺼리는 푸틴… 미 매체 “우크라이나 회유로 전쟁 종식 추진”
도널드 트럼프 미국 대통령이 러·우 전쟁 종식을 위한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 압박을 주저하고 있다고 미 정치매체 폴리티코가 보도했다. 러시아에 추가 경제제재를 가하는 방안에 대해서도 부정적이라고 전했다.
폴리티코는 22일(현지시간) 전직 당국자 발언을 인용해 “트럼프는 전쟁에서 러시아가 우위를 차지하고 있다고 보고 있다. 러시아를 평화 회담에 참여시키려면 (압박이 아니라) 회유가 필요하다고 생각한다”고 보도했다. 이 당국자는 ”반면 우크라이나는 미국의 무기·정보 지원에 상당히 의존하고 있다. 트럼프가 우크라이나에 합의를 받아들이라고 압박할 지점이 더 많다”고 전했다.
본인의 입김이 더 강하게 작용하는 유럽·우크라이나를 회유하는 방식으로 전쟁 종식을 추진하고 있다는 얘기다.
전날 트럼프는 트루스소셜에 “침략국을 공격하지 않고 전쟁에서 승리하는 것은 불가능하거나 매우 어렵다”고 적었다. 일각에선 이 메시지가 러시아를 압박하는 것이라고 분석했다. 그러나 트럼프 정부 고위 관계자는 이 같은 해석이 잘못됐다고 전했다. 이 관계자는 게시글의 의도에 대해 “오히려 당장 러시아 본토를 공격하기 어려운 우크라이나가 현재 종전 협상에서 주도권이 없다는 점을 드러낸 것”이라며 “이런 처지를 전임 조 바이든 정부의 탓으로 돌리려는 것이 이 게시글의 진짜 의도”라고 전했다.
폴리티코는 트럼프가 러시아에 대한 추가 경제 제재를 도입하는 방안도 꺼리고 있다고 전했다. 경제 제재로는 푸틴을 억제하기 어렵다고 트럼프가 판단하고 있다는 것이다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
