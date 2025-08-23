광양경자청, 중국 잠재투자기업 율촌·세풍산단 투자 상담
산업단지 방문 및 투자 밀착상담
광양만권경제자유구역청은 중국 에너지저장장치(ESS) 분야 잠재투자기업이 율촌산단과 세풍산단 등을 방문해 투자관련 밀착상담을 진행했다고 23일 밝혔다.
이번 중국 잠재투자기업 티더블유에스(TWS)사의 현장시찰은 올해 3월 중국 항저우에서 개최한 ‘제15회 국제에너지저장포럼’ 투자유치활동 과정에서 발굴한 기업으로 광양만권에 ESS제조 공장 설립 의향이 있어 방문이 추진됐다.
창업자인 레이몬드 륭 회장은 “광양만권의 이차전지, ESS제조 등 신에너지산업과 광양항의 지리적 위치와 국제물류 등 우수한 산업 인프라에 좋은 인상을 받았고, 광양만권 투자를 적극적으로 검토할 계획”이라고 밝혔다.
구충곤 광양경자청장은 “이재명 정부 출범이래, 전남도의 RE-100 산단 추진과 523Mw규모의 중앙계약시장 유치 등 ESS산업 육성 정책에 부응, 우리청도 글로벌 ESS기업의 투자유치에 관심을 가지고 노력해 오고 있다”고 소개하면서 “광둥성 500대 제조기업이자 ESS분야 앞선 기술력을 보유한 티더블유에스사가 우리 지역에 투자, 글로벌기업으로 발전하길 기대하며, 외국인투자기업으로 생산 공장 건설과 기업 경영에 불편함이 없도록 적극 지원할 계획” 이라고 강조했다.
광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
