노인이 깎은 방망이가 되고 싶은 ‘붉은사막’

펄어비스, 게임스컴서 대규모 부스 운영

오랜 개발 기간, 높은 퀄리티의 게임 구현으로 이어져



‘붉은사막’은 노인이 깎은 방망이가 될 수 있을까. 이제 출시해도 되지 않느냐는 게이머들의 조급한 반응에도 개발사 펄어비스는 묵묵히 개발의 칼질을 이어간다. 소설에서 방망이의 진가는 아내에게 건네졌을 때 비로소 드러났다. ‘붉은사막’은 내년 1분기 게이머들의 손에 닿을 예정이다.



펄어비스는 지난 20일 개막한 세계 최대 게임쇼 ‘게임스컴’에 2개 동 규모의 부스를 마련하고 ‘붉은사막’ 최신 버전을 선보였다.





큰길 양쪽에 전시 공간을 확보한 펄어비스의 부스는 마치 거대한 성벽 사이를 걷는 듯한 분위기를 연출했다. 한쪽은 일반 관람객을, 다른 한쪽은 미디어와 주요 인사를 위한 공간으로 꾸렸다.



개막 첫날부터 155대에 이르는 PC 시연대가 가득 차며 대기줄이 길게 늘어섰다. 파란 눈의 게이머들은 이 게임을 체험하기 위해 긴 시간 기다리는 것도 마다하지 않았다. 90분을 훌쩍 넘는 대기시간에도 줄은 좀처럼 줄지 않았다. 이러한 풍경은 매년 반복되며, 게임에 대한 기대감을 방증한다.







게임을 시작하기에 앞서 튜토리얼 모드에서 기본 이동, 무기 교체와 속성 부여, 아이템 사용, 말 타기 등을 익힌다. 공격 연계나 이동기가 까다롭게 느껴지지만 익숙해지면 다채로운 플레이가 가능할 것으로 보인다.



이번 빌드에서는 액션 어드벤처를 표방하는 ‘붉은사막’의 광활한 오픈월드와 새로운 퀘스트, 보스전을 체험할 수 있다. 주인공 클리프가 되어 치열한 전장이 펼쳐진 곳에서 차근차근 임무를 수행하며 승리의 실마리를 찾아간다.



사방에서 몰려드는 적군, 머리 위로 떨어지는 포탄, 병사들의 함성과 무기 충돌음, 불길에 휩싸인 망루까지 온몸으로 체험할 수 있다. 말을 타고 지나가는 풍경을 바라보고 있으면 제작 기간이 길어진 이유를 실감하게 된다. 구름의 이동, 태양빛 반사, 전장 뒤로 펼쳐진 산맥 등 세밀한 디테일이 돋보였다.



펄어비스는 다른 게임사와 달리 자체 개발 엔진 ‘블랙스페이스’로 게임을 만들고 있다. 높은 수준의 묘사와 디테일은 여기에서 비롯된다.



미니맵의 안내를 따라 퀘스트를 수행하다 보면 보스전을 맞닥뜨리게 된다. 보스를 일정 수준 공격하면 그로기 상태에 빠지는데, 이때 주변 기둥을 집어 내려치면 보스의 체력을 크게 깎을 수 있다. 고유의 공략 방식을 빠르게 파악하는 게 중요하다.



30분 가량의 시연을 하며 일부 조작이 불친절하다는 인상을 받았다. 연계기의 경우 연속으로 버튼을 정밀하게 눌러야 하는데 매끄럽게 커맨드를 입력할 수 있게끔 눈으로 확인 가능한 중간 동작이나 관련 장치가 있으면 더 원활한 플레이가 가능하겠다는 느낌을 받았다. 기둥 같은 구조물의 경우 활성화 반경이 다소 좁아 커서가 뜰 때까지 불필요한 움직임을 해야할 때가 있어 아쉬웠다.





‘붉은사막’은 게임스컴 어워드 2025에서 ‘최고의 비주얼(Best Visual)’ 등 4개 부문 후보에 올랐다. 국내 게임사 가운데서는 유일하다. 비록 수상에는 실패했지만, ‘붉은사막’이 해외 유명 작품들과 어깨를 나란히 하며 경쟁하고 있음을 보여준다.



쾰른=이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr



