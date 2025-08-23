총알이 날아다니는 주방, 조프소프트가 맛을 내는 방법

‘피자 밴딧’ 게임스컴 출품… 25일 얼리 액세스 형태로 출시

박후규 디렉터 “대박 흥행보다 중요한 건 존재감… 가볍고도 매운 맛 내고 싶다”

글로벌 시장을 겨냥한 피자 밴딧의 도전은 곧 막이 오른다. 조프소프트는 오는 25일 피자 밴딧을 스팀과 에픽게임즈를 통해 얼리 액세스(미리 해보기) 형태로 선보인다.

조프소프트는 지난 20일 독일 쾰른에서 개막한 세계 최대 게임쇼 게임스컴 2025에 부스를 차리고 얼리 액세스 버전을 사전에 게이머들에게 공개했다. 개발진은 게이머들의 반응을 하나하나 유심히 살펴본 뒤 숙소로 돌아가 수정 작업을 벌인다. 날짜 구분이 잘 안 될 정도로 밤낮없이 일에 몰두하고 있다고.

22일 게임쇼 현장에서 만난 박후규 게임 디렉터는 원래 ‘쉬지 않고 몰입할 수 있는 게임’을 만들고 싶었다고 한다. 하지만 순수 슈팅만으로는 피로도가 높다는 피드백이 있었다. 그래서 발상을 전환했다. 박 대표는 “웨이브 클리어 후 잠시 쉬는 시간 대신 다른 경험을 주고 싶었다”며 “팀원 모두 피자를 좋아하다 보니 전투와 요리를 결합한 아이디어가 자연스럽게 나왔다”고 게임의 탄생 비화를 소개했다.

조프소프트는 유저 피드백을 유심히 살펴보고 있다. 전시회 부스를 돌며 직접 플레이 모습을 관찰하고, 디스코드 채널에서 전 세계 이용자와 소통했다. 동시에 게임 내 로그 데이터를 분석해 게이머들이 말하지 않는 불편 요소를 찾아내는 과정을 반복했다.

박 디렉터는 “개발자가 재밌다고 느낀 부분을 유저가 어렵게 느끼는 경우가 많다”며 “데이터와 피드백을 함께 반영하는 것이 현재 개발의 우선순위”라고 말했다.

박 디렉터는 “대박 흥행보다 중요한 건 존재감”이라고 강조했다. 그는 “슈팅과 요리를 결합한 가볍고도 매운 맛은 피자 밴딧밖에 낼 수 없도록 만들고 싶다”며 “많이 팔리지 않더라도 ‘이 집만의 맛’으로 기억되는 게임, 그런 스튜디오가 되고 싶다”는 포부를 밝혔다.