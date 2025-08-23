주4일제·방학·재택근무보다 ‘이것’…Z세대가 뽑은 최고의 복지는
최고의 복지는 ‘성과급’…주4일제·자율휴가 등도 선호
Z세대 구직자 대다수는 입사 지원 과정에서 복지제도를 중요한 기준으로 생각하는 것으로 조사됐다. 특히 여러 복지제도 중 ‘성과급’을 중시하는 것으로 나타났다.
23일 채용 플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 취업준비생 1530명을 대상으로 ‘복지제도의 중요성’ 설문을 진행한 결과, 응답자의 90%가 입사 지원 시 복지제도를 고려한다고 답했다. 선호하는 복지 유형으로는 금전적 보상(51%)이 꼽혔다. 이어 근무환경·문화(20%), 휴가제도(18%), 생활 지원(6%), 성장지원(3%) 순이었다.
구체적으로 Z세대가 꼽은 최고의 복지는 성과급(41%)이었다. 2위는 주4일제(19%), 3위는 자율휴가(14%)가 꼽혔다. 이어 여름·겨울방학(7%), 생활비 지원(6%), 재택·자율근무(5%) 등을 선호하는 것으로 조사됐다.
반면 최악의 복지로는 체육대회, 워크숍 등 의무참석행사(37%)가 선정됐다. 이어 주5일제·4대보험 등 기본사항을 복지로 안내하는 경우(22%), 퇴근 후 행사 등 개인 시간 활용 복지(18%), 활용도 낮은 소액 복지(10%), 대상 제한 복지(7%) 등이 뒤를 이었다.
앞으로 도입되기를 바라는 복지로는 비혼·미혼 지원(31%)을 꼽았다. 그 외 PT·마사지 등 건강케어(25%), 직무 순환·교육비 지원 등 커리어·자기계발(18%), 워라밸 강화(17%) 등의 필요성을 느끼는 것으로 조사됐다.
