처서인데 ‘찜통 더위’… 주말 낮 최고기온 36도
여름 더위가 가신다는 절기 처서(23일)에도 전국에 무더위와 열대야가 이어질 전망이다.
22일 기상청은 이번 주말 전국 낮 최고 기온이 31~36도에 이를 것으로 예보했다. 23일 서울의 예상 낮 최고기온은 34도다. 기상청은 “당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감 온도가 35도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다”며 “도심과 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠다”고 밝혔다.
이날 기상청은 전국 대부분 지역에 폭염특보를 발령했다. 강원 태백과 한라산을 제외하고 서울, 경기도를 비롯한 180개 구역에 폭염경보나 폭염주의보가 내려졌다. 폭염경보와 폭염주의보는 일 최고 체감 온도가 각각 35도, 33도 이상이 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 발령된다.
기상청은 전날 정례브리핑에서 “이번 주말 티베트고기압과 북태평양 고기압이 결합돼 무더위가 강화될 전망이다”고 밝힌 바 있다.
주말에는 내륙을 중심으로 곳곳에 소나기도 내리겠다. 23일에는 서울, 인천, 경기 북부, 강원 중북부 내륙·산지, 제주도에 오전부터 밤까지, 24일에는 경기동부, 강원 내륙·산지, 충남권 남동 내륙, 충북, 대구·경북, 부산·울산·경남, 제주도에 오전부터 저녁까지 5~40㎜의 소나기가 올 수 있다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
