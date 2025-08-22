이재용·최태원·정기선 만난 빌게이츠…원자력·사회공헌 등 협력 논의
방한 중인 빌 게이츠 게이츠재단 이사장이 이재용 삼성전자 회장을 만나 글로벌 사회공헌 방안 협력 방안을 논의했다. 게이츠 이사장은 최태원 SK그룹 회장을 만나 소형모듈원전(SMR)과 백신 협력을, 정기선 HD현대 수석부회장과는 나트륨 원자로 상업화를 논의하는 등 재계 총수들과 회동을 이어갔다.
삼성전자는 22일 이 회장이 서울 강남구 삼성전자 서초사옥에서 게이츠 이사장과 만나 오찬을 함께 했다고 밝혔다. 두 사람은 글로벌 기업의 사회적 책임(CSR) 협력 방안에 대해 논의한 것으로 전해졌다.
삼성전자는 게이츠재단과 함께 저개발 국가를 위한 신개념 위생 화장실 보급 계획 ‘RT(Reinvent the Toilet·재발명 화장실) 프로젝트’를 추진한 인연도 있다.
게이츠 이사장은 전날 서울 종로구 서린빌딩에서 최태원 SK그룹 회장과도 만찬 회동을 가졌다. 최 회장은 SK가 2대 주주인 미국 테라파워의 SMR 기술 개발 및 상업화 관련 전략적 협력방안과 백신 분야 협업 확장에 대해 협의했다. 게이츠 이사장은 2008년 SMR 기업 테라파워를 설립한 뒤 현재 이사회 의장을 맡고 있다.
만찬에서 최 회장은 “한국과 SK가 테라파워 SMR 상용화에 중요한 역할을 할 수 있다고 믿는다”며 “SMR 안전성과 효율성, 친환경성을 바탕으로 시장 수용성을 높이는 노력을 함께 해 나가자”고 말했다.
게이츠 이사장은 “차세대 SMR의 빠른 실증과 확산을 위해 한국 정부의 규제 체계 수립과 공급망 구축 역할이 매우 중요하다”며 “이 경우 앞으로 SK와 테라파워가 글로벌 시장을 선도할 수 있다고 본다”고 말했다.
정기선 HD현대 수석부회장도 22일 게이츠 이사장과 회동을 가졌다. HD현대는 테라파워의 또 다른 국내 협력 그룹이다. 정 수석부회장은 게이츠 이사장 및 테라파워 경영진과 만나 나트륨 원자로의 공급망 확대 및 상업화를 위한 진행 상황을 점검하고, 향후 협력 방안에 대해 논의했다.
HD현대와 테라파워는 지난 3월 미국에서 ‘나트륨 원자로의 상업화를 위한 제조 공급망 확장 관련 업무협약’도 체결한 바 있다.
양사는 업무협약을 통해 나트륨 원자로의 글로벌 상용화를 지원하기 위한 공급망 확대 방안도 함께 모색 중이다.
정 수석부회장은 “차세대 SMR 기술은 지속 가능한 미래 에너지 구현을 위한 핵심 솔루션”이라며 “양사 간 협력은 글로벌 원전 공급망을 구축하고 에너지 패러다임 전환을 앞당기는 마중물이 될 것”이라고 말했다.
