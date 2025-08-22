연천군 드림스타트 ‘영어교육 체험학습’ 진행

연천군 드림스타트는 0세부터 만 12세까지의 취약계층 아동과 가족에게 맞춤형 통합서비스를 지원하며, 아동이 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지속적으로 프로그램을 운영할 계획이다.

경기 연천군 드림스타트 아동들이 여름방학을 맞아 영어와 다양한 문화 체험을 경험했다.연천군 드림스타트 아동 20명은 지난 20일 경기미래교육 파주캠퍼스를 방문해 '영어교육체험학습' 프로그램에 참여하며 영어에 대한 친근감을 높이고 또래와 함께하는 활동을 통해 사회성 발달의 기회를 가졌다.이번 프로그램은 연천군이 문화 체험의 기회가 부족한 아동들을 위해 마련한 것으로, 영어를 단순한 학습이 아닌 놀이와 탐험, 창작 활동을 통해 자연스럽게 습득할 수 있도록 기획됐다.아동들은 세계 여러 나라를 탐험하는 활동에 참여하고, 미술과 음악을 활용한 영어수업을 체험했다. 또한 퍼즐과 이모티콘 게임을 통해 창의력을 기를 수 있는 시간을 가졌다.활동에 참여한 한 아동은 "영어를 재미있게 배울 수 있어서 친근하게 느껴졌다"며 앞으로도 다양한 활동에 친구들과 함께하고 싶다는 소감을 전했다.김덕현 연천군수는 "아동들이 영어와 세계문화를 접할 수 있는 좋은 계기가 되었길 바란다"며 "앞으로도 아이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 다채로운 프로그램을 추진하겠다"고 밝혔다.한편,연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr