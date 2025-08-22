넥슨, 서든어택 20주년 팝업스토어 수익금 전액 기부

독립유공자 후손 주거 환경 개선 위해 한국해비타트에 기부

넥슨 제공

김태현

디렉터는 “서비스 20주년을 기념해 선보인 서든캠프는 오랜 기간 변치 않은 애정을 보내주신 이용자분들을 위해 마련한 특별한 이벤트인 만큼 수익금을 사회에 환원해 의미를 더하겠다”며 “이번 기부로 독립유공자 후손의 주거 환경 개선에 보탬이 되길 바란다”고 말했다.