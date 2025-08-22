소원 빌던 소아암 환아, ‘희망’ 이뤄주는 전도사로
유튜브 ‘도위시(DoWish)’ 채널
운영 중인 이도열 전도사
“먼저 받은 희망 나눌 뿐이죠”
매일 왕복 6시간. 경기도 평택에서 서울까지 병원을 오가는 길은 다섯 살 최효준군에게는 끝없는 여정처럼 느껴졌다. 카시트에 앉아 하릴없이 창밖만 바라보다 보면 심심하다고 온몸으로 표현했다. 효준이 어머니의 소원은 단순했다. 효준이가 병원에 가는 길이 조금이라도 덜 지루했으면 좋겠다는 것.
병명조차 알 수 없는 희귀병을 앓는 효준이의 바람을 들은 이도열(27) 전도사는 지난 19일 직접 찾아가 태블릿PC와 거치대를 설치해줬다. 차 안에서도 영상을 보며 웃을 수 있도록 돕기 위해서였다. 그는 “병원에 가는 길이 즐겁다면 치료를 향한 걸음도 조금은 가벼워지지 않을까 싶었다”고 말했다. 효준이에게만 쏠릴 시선을 떠올리며 어린 누나를 위해 책상과 의자까지 함께 챙겼다. 아이의 손을 잡고 기도하기도 했다.
한때 소원을 빌던 환아였던 그는 이제 ‘도위시(DoWish)’라는 이름으로 난치병과 장애를 안고 살아가는 아이들의 소원을 들어주는 사역자가 됐다. 아홉 살 소아암 환자에서 청소년을 가르치는 전도사로, 그리고 희망을 선물하는 ‘소원 메신저’로. 이 전도사의 사역은 현재 진행형이다. 22일 서울 강동구 한 카페에서 만난 이 전도사는 담담히 걸어온 길을 풀어놓았다.
그가 소아암을 판정을 받은 건 아홉 살이던 2006년이었다. 초등학교 2학년때 희소암인 ‘횡문근육종’ 진단을 받았다. 얼굴 뼈와 신경을 감싸 수술조차 불가능하다는 의사의 말은 어린아이가 이해하기 어려웠다. 단지 왼쪽 귀가 먹먹해 물놀이 때문이라 여겼을 뿐이었다. 병원 문을 나서는 순간 눈물이 쏟아지는 어머니의 모습을 보고서야 상황이 심상치 않음을 깨달았다.
이 전도사는 “집에 돌아와 ‘암’을 검색해봤는데, 당시 인터넷에는 대부분 결말이 좋지 않은 이야기뿐이었다”면서 “드라마나 영화에서도 암에 걸린 주인공은 결국 죽는 모습으로 그려졌기에 ‘나도 죽는 병에 걸렸구나’ 하는 두려움이 몰려왔다”고 회고했다.
항암치료를 앞두고 어머니는 병원 교회에서 주기도문을 1000번 암송하며 눈물로 기도했다. “아들을 살려달라”는 간구와 “하나님 뜻이라면 순종하겠다”는 고백 사이에서 흔들리던 순간, 이사야 49장 25절 “내 자녀를 내가 구원하리라”는 말씀이 떠올랐다. 이 전도사도 하나님께 기도했다. “그때 저도 하나님께 기도했습니다. 거두어 가시는 게 뜻이라면 순종하겠습니다. 하지만 살려주신다면 하나님을 위해 살겠습니다.”
3년 넘는 치료는 길고 고통스러웠지만, 그는 끝내 회복했다. 하나님과의 약속대로 결국 할아버지와 아버지를 따라 목회자의 길에 들어섰다. 장로회신학대 신학대학원을 마친 그는 최근 목사고시에 합격했다.
소원을 빌던 환아에서 소원을 들어주는 전도사가 된 것도 그때의 경험과 맞닿아 있다. 투병 당시 그가 받은 특별한 선물은 무선비행기 장난감과 경비행기 체험이었다. ‘메이크어위시’ 재단이 이뤄준 소원이었다. 하늘을 가르던 짧은 순간은 투병의 두려움을 잠시 잊게 했고 다시 살아갈 힘이 됐다. 그는 “작은 소원이었지만 누군가 들어주었기에 버틸 수 있었고, 지금 제가 아이들의 소원을 들어주려는 이유가 됐다”고 설명했다.
완치 판정을 받은 초등학교 5학년 때부터 그는 정기검진 때마다 병동을 찾아가 치료 중인 아이들과 가족을 격려했다. 한 환우의 가족이 “너를 보니 우리 아이도 나을 수 있을 것 같다”며 손을 붙잡고 울던 기억은 지금도 생생하다.
그러나 대학 진학과 코로나 팬데믹이 겹치며 봉사도 멈췄다. 감사와 은혜를 잊고 살아가던 그때, 지인으로부터 한 소식을 들었다. 한 학생이 백혈병 투병 끝에 건강을 회복했지만 재발했다는 소식이었다. 알고 보니 과거 자신이 떡을 건네며 위로했던 한 환아였다. “그 친구가 제 떡을 받았다고, 힘이 됐다고 말해줬습니다. 그 이야기를 듣고 다시 시작해야겠다고 다짐했어요.”
이 전도사가 찾은 길은 유튜브였다. 채널 이름은 ‘도위시’로 정했다. 이도열의 ‘도’와 희망을 뜻하는 ‘위시’를 합쳐 “먼저 받은 희망을 선물합니다”라는 슬로건을 내걸었다. 처음엔 소원이 잘 들어오지 않았지만, 뜻을 모은 유튜버들이 아이들을 만나주면서 점차 자리가 잡혔다. 라디오 프로그램 방청을 소원이라고 했던 한 희소병 아이가 쓴 삐뚤빼뚤한 편지는 그를 울게 했다. “커서 도위시님처럼 누군가에게 힘이 되고 싶다”는 글귀였다.
이 전도사는 후원자들의 도움을 받아 소원을 이뤄주고, 유튜브 조회수 수익도 모두 환아들을 위해 쓰고 있다. 팔을 못 쓰기 직전에 게임기를 갖고 싶다는 소원도, 인기 축구선수를 만나고 싶다는 소원도 들어줬다. 그는 “저는 감히 희망을 만들어낼 수 있다고 생각하지 않는다”면서 “다만 투병 시절 제가 받은 사랑과 은혜를 흘려보내는 통로일 뿐”이라고 전했다.
인터뷰 말미, 그는 마지막으로 투병 중이거나 희망을 잃은 가족들에게 이렇게 위로의 말을 건넸다.
“예수님은 나사로가 죽었을 때 결과를 모르셔서가 아니라, 함께 울던 사람들을 보시고 눈물을 흘리셨어요. 우리의 아픔을 나 몰라라 하지 않으시고, 과정에서 동행하시는 분이 바로 예수님입니다. 그분이 함께하신다는 사실 하나만으로 외로운 걸음을 걸어갈 힘이 생깁니다.”
글·사진=김동규 기자 kkyu@kmib.co.kr
